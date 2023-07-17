الإثنين 17 تموز 2023
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"المواصفات" تتعامل مع 16 طنّاً من المجوهرات

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مجوهرات
أعلنت مؤسسة المواصفات والمقاييس الاردنيّة انّ كوادرها فحصت ودمغت خلال النّصف الأوّل من العام الحاليّ 16202 كغ من المصوغات المشغولة والسّبائك الذهبيّة والفضيّة المحليّة والمستوردة إلى المملكة.اضافة اعلان

وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها إنها فحصت ودمغت خلال الفترة المذكورة (3181) كغ من المصوغات الذّهبيّة المحليّة و (1935) كغ من المصوغات الذّهبيّة المستوردة، وفحصت (4454) كغ من السّبائك الذّهبيّة.



كما أوضح البيان أنّ المؤسسة تعاملت مع (4482) كغ من المصوغات الفضيّة و (2150) كغ من السّبائك الفضّية، في حين فحصت في مختبراتها أكثر من (7450) عيّنة ممثّلة لمصوغات وسبائك ذهبيّة وفضيّة.

وبيّنت المؤسسة إنّ كوادرها التفتيشيّة تواصل جولاتها على محال ومشاغل بيع وصياغة المجوهرات حيث تمّ زيارة (223) محل ومشغل للمصوغات في مختلف محافظات المملكة.
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