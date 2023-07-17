"المواصفات" تتعامل مع 16 طنّاً من المجوهرات

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وقالت المؤسسة في بيان صادر عنها إنها فحصت ودمغت خلال الفترة المذكورة (3181) كغ من المصوغات الذّهبيّة المحليّة و (1935) كغ من المصوغات الذّهبيّة المستوردة، وفحصت (4454) كغ من السّبائك الذّهبيّة.كما أوضح البيان أنّ المؤسسة تعاملت مع (4482) كغ من المصوغات الفضيّة و (2150) كغ من السّبائك الفضّية، في حين فحصت في مختبراتها أكثر من (7450) عيّنة ممثّلة لمصوغات وسبائك ذهبيّة وفضيّة.وبيّنت المؤسسة إنّ كوادرها التفتيشيّة تواصل جولاتها على محال ومشاغل بيع وصياغة المجوهرات حيث تمّ زيارة (223) محل ومشغل للمصوغات في مختلف محافظات المملكة.