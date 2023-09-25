الإثنين 25 أيلول 2023
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الموافقة على الأسباب الموجبة لـ"إلغاء نظام الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين"

جانب من جلسة مجلس الوزراء ليوم الاثنين
جانب من جلسة مجلس الوزراء ليوم الاثنين
قرر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها اليوم الاثنين، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام إلغاء نظام الحدّ الأدنى لرأسمال شركة التأمين وشركة إعادة التأمين لسنة 2023م.اضافة اعلان

ويأتي مشروع النظام في ضوء صدور تعليمات الحد الأدنى لرأسمال شركة التأمين وتنظيم أعمال التأمين رقم 6 لسنة 2023 بموجب قرار مجلس إدارة البنك المركزي بتاريخ 22/ 5 / 2023 استناداً لأحكام المادتين 24 أ و17 أ من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم 12 لسنة 2021 وتنفيذا لأحكام المادة 110 من القانون ذاته.

كما يأتي لإلغاء النظام السابق رقم 73 لسنة 2005م وتعديلاته؛ منعاً لتضارب تطبيق الأحكام المتعلقة بالموضوع نفسه وإعمالاً لمبدأ الشرعية الذي يقضي بضرورة إلغاء التشريع بتشريع مماثل له في الدرجة أو أعلى منه.

على صعيد آخر، وافق المجلس على خطة عمل التطوير المؤسسي لهيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن.

وتهدف الخطة إلى تمكين الهيئة من عملياتها وتطوير خدماتها ورفع قدرتها لتواكب تطور الخدمات الرقمية وفقاً للممارسات العالمية الفضلى.
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