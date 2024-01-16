الميثاق الوطني يعقد جلسة حوارية حول مشروع قانون الموازنة 2024

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عقد حزب الميثاق الوطني، مساء أمس الاثنين جلسة حوارية تحدث فيها عضو المجلس الاستشاري الخبير الاقتصادي الدكتور عدلي قندح، حول مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2024، في مقر الحزب الكائن بالعاصمة عمان.وبدأت الجلسة بقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء في غزة وفلسطين، بحضور أمين عام الميثاق الوطني الدكتور محمد حسين المومني وعدد من أعضاء المكتب السياسي والحزب، وأدار الجلسة مساعد الأمين العام لشؤون الاقتصاد والاستثمار الدكتور محمود وفيق فريحات.وقال الخبير الاقتصادي إن حجم الموازنة يقدر بـ 12,371 مليار دينار، ومجموع الإيرادات 10,302 مليار دينار، وبذلك يصبح لدينا عجز مقداره 2,078 مليار تضاف للمديونية. وتعتبر موازنة هذا العام قريبة من الموازنة للعام الماضي، مبينا أن الموازنة هي الأداة الأساسية للتخطيط للاقتصاد والإدارة المالية، وعند وضعها يفترض أن يكون أمام وزير المالية خط واضح لترتيبها.وأضاف قندح أن النشاط الاقتصادي ينمو في الأردن منذ عشر سنوات، ولكن هذا غير كافٍ؛ لأن عدد السكان أكبر من النمو بسبب اللاجئين، والأردن يدخل أزمة كل 10 سنوات وهذا هو الحال منذ عام 1921 حتى الآن، حيث تعرض الأردن إلى ١١ صدمة اقتصادية، وهذا يوثر كثيرا على الاقتصاد وقطاعات العمل؛ لذلك علينا دائما أن يكون لدينا خطة لتجاوز التحديات الاقتصادية التي تواجهنا.وأكد أن شكل الموازنة لم يتغير خلال السنوات الأخيرة، وعند سماع خطاب وزير المالية أنه لا يوجد زيادات ضريبية فهذا جيد ولكن يجب أن يتزامن مع تحفيز الاقتصاد من خلال خلق فرص العمل، وإعطاء القطاع الخاص دوره بشكل حقيقي من خلال الشراكة الحقيقية بين القطاعين العام والخاص، وتطوير القطاع الزراعي، واستغلال القطاع السياحي بشكل أفضل.وأشار قندح إلى أن الموازنة تقسم ما بين رواتب وأجور الجهاز المدني والعسكري ونفقات رأسمالية وفوائد الدين العام وجزء مساعدات وجامعات ومعونة وطنية إضافة إلى الصحة والتعليم.وفي نهاية الجلسة، قال الخبير الاقتصادي إن الأزمات التي حصلت بالإقليم أثرت على الوضع الاقتصادي، هنالك إيجابيات أهمها أن الضريبة لم ترتفع، وتحسين الحماية الاجتماعية، وتعزيز الاعتماد على الذات، حيث إن 90% من النفقات الجارية مغطاة من الموازنة.بدوره، أكد فريحات أنه لا بد من تطبيق الموازنة الموجهة بنتائج، إذ إنها تعتبر من أفضل المنهجيات في العالم بهدف وطني واستراتيجي لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المرجوة وإيجاد مركز لمراقبة مؤشرات قياس الأداء لتحقيق تلك الأهداف.ومن الجدير بالذكر أن هذه الجلسة الحوارية تأتي ضمن عدة جلسات حوارية يعقدها حزب الميثاق الوطني من حين لآخر، حيث يتم استضافة شخصيات وطنية للحديث عن أهم المجريات التي تحدث على الساحة المحلية والإقليمية والدولية.وتشهد هذه الجلسات حضور عدد كبير من أعضاء ومنتسبي الحزب، إضافة إلى عدد من الوسائل الإعلامية وغيرهم من الضيوف، ويطرح المتواجدون على المتحدثين عددا من الأسئلة، والتي يتم الإجابة عليها بكل وضوح وشفافية.