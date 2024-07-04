الناتج المحلي الإجمالي ينمو 2.0 % في الربع الأول

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أما بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، حيث حقق "قطاع الصناعات الإستخراجية" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3% مساهماً بمقدار 0.18 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع الزراعة" بنسبة 5.7% مساهمًا بمقدار 0.30 نقطة مئوية، ثم "قطاع الكهرباء والمياه" بنسبه بلغت 4.8% وبمساهمة مقدارها 0.07 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبه بلغت 3.9% وبمساهمة مقدراها 0.67 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.