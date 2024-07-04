 
الخميس 04 تموز 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

الناتج المحلي الإجمالي ينمو 2.0 % في الربع الأول

مؤشرات الاقتصاد الوطني تتصاعد إيجابيا لتحقيق النمو المنشود
مؤشرات في حالة تصاعد
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة التقديرات ربع السنوية لمؤشرات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول من عام 2024 حيث أظهرت النتائج نمواً بلغت نسبته 2.0% بالأسعار الثابتة مقارنة مع الربع الأول من عام 2023. اضافة اعلان

أما بالنسبة للتقديرات القطاعية فقد أظهرت التقديرات الأولية أن غالبية القطاعات الاقتصادية قد حققت نمواً خلال الربع الأول من عام 2024 مقارنة مع الربع الأول من عام 2023، حيث حقق "قطاع الصناعات الإستخراجية" أعلى معدل نمو خلال هذه الفترة بلغت نسبته 6.3% مساهماً بمقدار 0.18 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق، تلاه "قطاع الزراعة" بنسبة 5.7% مساهمًا بمقدار 0.30 نقطة مئوية، ثم "قطاع الكهرباء والمياه" بنسبه بلغت 4.8% وبمساهمة مقدارها 0.07 نقطة مئوية، ويليه "قطاع الصناعات التحويلية" الذي نما بنسبه بلغت 3.9% وبمساهمة مقدراها 0.67 نقطة مئوية من معدل النمو المتحقق.
share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
2ff735c4-3f6d-40d5-8d5a-6e435d634f4a

مؤسس شركة " ألجيبرا انتيلجنس" الريادية يحصد جائزة " مبتكر الطاقة 2024"

منذ1 ساعة
خبز

الصناعة والتجارة: تخفيض سعر طن دقيق القمح الموحد والقمح

منذ2 ساعة
وزارة-المالية

الدين الحكومي يبلغ 32,537.8 مليار دينار

منذ4 ساعة
6b968a1b-296e-4bb6-8608-03dd4af601ea

الإعلان عن تفاصيل قمة الأردن الثانية للأمن السيبراني

منذ21 ساعة
ألواح شمسية لتوليد الطاقة الكهربائية - (أرشيفية)

طرح عطاءين خاصين بالطاقة الشمسية لـ100 بلدية في المملكة

03 تموز 2024
تجارة الأردن: جاهزون لنكون شريكا استراتيجيا للصندوق العربي للإنماء

تجارة الأردن: جاهزون لنكون شريكا استراتيجيا للصندوق العربي للإنماء

03 تموز 2024
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

وديعة النبي

ماهر أبو طير |اليوم

بعد الحرب

موفق ملكاوي |اليوم

"قوننة" المسؤولية الاجتماعية

محمود خطاطبة |اليوم
سلامة الدرعاوي

للعلم فقط

سلامة الدرعاوي |اليوم

تلك الضفة المحتلة

مالك العثامنة |اليوم

حوكمه قطاع التأمين والاستدامة

رامي خريسات |اليوم
ترجمات
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-2)

ترجمات | منذ16 ساعة
مغاربة يعبرون عن تضامنهم مع الشعب الفلسطيني - (أرشيفية)

أميركا تخسر العالم العربي.. والصين تجني الفوائد (2-1)

ترجمات |02 تموز 2024
جنود إسرائيليون يتجادلون مع رجل فلسطيني بعد هجوم شنه مستوطنون في قرية بورين، جنوب نابلس - (المصدر)

المستوطنون ينفذون فعليا خطة سموتريتش لضم الضفة الغربية

ترجمات |01 تموز 2024
مع ازدياد الحصول على الأخبار من وسائل التواصل الاجتماعي يرتفع خطر انتشار الأخبار الكاذبة بصورة مقلقة - (المصدر)

الأخبار الكاذبة على وسائل التواصل الاجتماعي أزمة يتم تجاهلها

ترجمات |01 تموز 2024
رئيس وزراء حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو - (أرشيفية)

نحن إسرائيليون ندعو الكونغرس إلى عدم دعوة نتنياهو

ترجمات |01 تموز 2024
‏آليات عسكرية إسرائيلية تستعد لشن عملية برية في غزة، تشرين الاول (أكتوبر) 2023 – (أرشيفية)

لماذا ليست لدى نتنياهو خطة لـ"اليوم التالي" في غزة‏؟

ترجمات |30 حزيران 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
غلاء إيجارات المنازل

غلاء إيجارات المنازل

إدمان الهواتف الذكية! 02 تموز 2024

كاريكايتر حمزة حجاج- إدمان الهواتف الذكية!

قصة أردنية 01 تموز 2024

قصة أردنية

رحم الله شهداء الوطن والعطاء.. 25 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج - رحم الله شهداء الوطن والعطاء..

الكندشن 30 حزيران 2024

حمزة حجاج - الكندشن

الدايت 29 حزيران 2024

كاريكاتير حمزة حجاج- الدايت
 