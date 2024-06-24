 
الإثنين 24 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النظام الكهربائي قادر على مواجهة الأحمال المتوقعة خلال الصيف

أعمدة كهرباء - (تعبيرية)
أعمدة كهرباء - (تعبيرية)

أكد مدير عام شركة الكهرباء الوطنية المهندس امجد الرواشدة، أن النظام الكهربائي قادر على مواجهة الأحمال المتوقعة خلال الصيف الحالي، ويمتلك قدرات توليدية كافية لتغطية تلك الأحمال.

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وقال الرواشدة في تصريحات على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الاثنين للإعلان عن محاور وأهداف مؤتمر "سيجري" الخامس الذي يبدأ أعماله بعد غد الأربعاء، إن الشركة قادرة على المحافظة على ديمومة النظام الكهربائي واستقراريته من خلال جهودها للمحافظة على سلسلة تزويد وإمداد قوية لخدمات التيار الكهربائي.


وشدد على أهمية ترشيد استخدام التيار الكهربائي، وعدم اللجوء إلى الاستجرار غير المشروع للكهرباء واتباع نمط استهلاكي راشد لتجنب حدوث خلل في النظام الكهربائي والمحافظة على استدامته في الظروف الاستثنائية نتيجة موجة الحر.
وتطرق الرواشدة إلى استعدادات الشركة بالتعاون مع الشركاء لمواجهة الأحمال الكهربائية المتوقعة، مؤكدا أن النظام الكهربائي الأردني يمتاز باعتمادية عالية تضاهي مثيلاته في الدول المتقدمة.

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