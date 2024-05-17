الجمعة 17 أيار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

النفط يتجه لتحقيق مكاسب أسبوعية

النفط
النفط

  ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات اليوم الجمعة، إذ يتجه خام برنت نحو أول مكاسب أسبوعية في 3 أسابيع بدعم من تحسن الطلب العالمي وتباطؤ التضخم في أميركا.

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وعززت مؤشرات اقتصادية صدرت في أميركا هذا الأسبوع التفاؤل حيال الطلب العالمي، إذ سجل التضخم هناك مستويات أقل من التوقعات خلال شهر نيسان، مما يدعم توقعات خفض الفائدة.


وعلى صعيد التداولات التي أوردتها شبكة (سي إن بي سي) الاقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت بنحو 0.3 بالمئة إلى 83.51 دولار للبرميل. كما صعدت عقود الخام الأميركي بنسبة 0.1 بالمئة مسجلة 79.34 دولار للبرميل.

 

وتتجه العقود الآجلة لخام برنت لتسجيل ارتفاع أسبوعي 1 بالمئة فيما تتجه العقود الآجلة لخام غرب تكساس لتحقيق مكسب أسبوعي عند 1.4 بالمئة.

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