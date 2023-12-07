النفط يتعافى من أدنى مستوياته في 6 أشهر

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تعافت أسعار النفط اليوم الخميس، بعد تراجعها إلى أدنى مستوياتها في ستة أشهر في الجلسة الماضية.ووفقا لوكالة"بلومبرغ" للأخبار الإقتصادية، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 38 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 74.68 دولار للبرميل، في حين ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا، أو 0.6 بالمئة إلى 69.80 دولار للبرميل.وكانت أسعار النفط قد انخفضت بنحو 10 بالمئة منذ أن أعلنت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، تخفيضات طوعية للإنتاج تبلغ 2.2 مليون برميل يوميا.وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن واردات النفط الخام في تشرين الثاني الماضي، انخفضت 9 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، إذ أدى ارتفاع مستويات المخزون والمؤشرات الاقتصادية الضعيفة وتباطؤ الطلب من مصافي التكرير المستقلة إلى تراجع الطلب.وبينما انخفض إجمالي الواردات على أساس شهري، نمت صادرات الصين للمرة الأولى منذ ستة أشهر في تشرين الثاني الماضي هذا العام، ما يشير إلى أن قطاع التصنيع ربما بدأ في الاستفادة من ارتفاع تدفقات التجارة العالمية.--(بترا)