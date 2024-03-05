النفط يواصل تراجعه عالميا

تراجعت أسعار النفط لليوم الثاني على التوالي، اليوم الثلاثاء، في ظل استقبال المستثمرين لتعهدات الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، بتحويل نموذجها للتنمية الاقتصادية والحد من القدرة الصناعية الفائضة خلال العام الحالي.

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ووفقا لوكالة "بلومبيرغ" للأخبار الاقتصادية، انخفضت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أيار المقبل ثلاثة سنتات إلى 82.77 دولار للبرميل، في حين تراجع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 11 سنتا إلى 78.63 دولار.



وبلغ سعر خام برنت 82.80 دولار للبرميل عند التسوية أمسِ الاثنين بعد انخفاضه 75 سنتا، فيمَا أغلق خام غرب تكساس الوسيط منخفضَا 1.24 دولار عند 78.74 دولار للبرميل.- (بترا)