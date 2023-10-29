الأحد 29 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

النقد الدولي: الأداء المتوقع للاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح

العلم الأردني
العلم الأردني
أصدر منتدى الاستراتيجيات الأردني ورقة "بإيجاز" بعنوان "التوقعات الاقتصادية للمنطقة في العام القادم"، بهدف تسليط الضوء على الآفاق الاقتصادية المتوقعة في الأردن والمنطقة للعام القادم وفق تقرير صادر عن صندوق النقد الدولي.اضافة اعلان

كما سلط المنتدى الضوء على مقال بلومبرغ المنشور مؤخراً والذي يرسم بعض السيناريوهات لتوقعات النمو في الاقتصاد العالمي في ظل الأحداث الراهنة.

وفي هذا السياق، أشارت الورقة إلى أن صندوق النقد الدولي أصدر في بداية تشرين الأول/ أكتوبر 2023، تقريره الدوري حول الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي، والذي يركز على أهم قضايا السياسة الاقتصادية وآفاقها المتوقعة في مجموعات البلدان الرئيسية.

وأشار التقرير إلى بعض التوقعات الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ حيث خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي الحقيقي في المنطقة من 3.1% إلى 2.0% لعام 2023 (بواقع 1.1 نقطة مئوية عن توقعاته الأخيرة في شهر نيسان/ أبريل). إلا أنه رجح أن يتسارع النمو في المنطقة ليصل إلى 3.4% عام 2024، في حال تلاشي بعض العوامل والظروف الاقتصادية والسياسية الحالية.

كما أشار التقرير إلى أن التحديات الهيكلية المزمنة في اقتصادات المنطقة ستؤدي إلى تقييد آفاق النمو خلال الفترة المقبلة. حيث لا يُتوقع أن يكون النمو قوياً أو شاملاً بما يكفي لخلق فرص عمل لـ100 مليون شاب عربي سيبلغون سن العمل على مدى السنوات العشر المقبلة.

أما فيما يتعلق بالأردن، فقد أظهر تقرير صندوق النقد الدولي إلى أن الأداء المتوقع للاقتصاد الأردني يسير في الاتجاه الصحيح، وفق مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي، حيث من المتوقع أن يرتفع عدد من المؤشرات الاقتصادية في العام 2024؛ بما فيها ارتفاع النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 2.7%، وانخفاض التضخم إلى 2.5%، إضافة إلى انخفاض الموازنة العامة للحكومة من -7% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2023، إلى -6.6% في العام 2024، وانخفاض إجمالي الدين الحكومي من 93.8% إلى 91.9% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي في العام 2024، كما توقع التقرير انخفاض رصيد الحساب الجاري من -7.6% إلى -5.4%من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي.

وفي هذا السياق، أشارت ورقة المنتدى إلى أن توقعات صندوق النقد الدولي تشير إلى أن التطورات في الأردن ستكون أكثر استقراراً؛ فمن المتوقع أن يبقى النمو ما بين مستقر ومتسارع، بالاعتماد على قوة السياحة والصادرات، كما من المتوقع أن تستمر الأسعار في الأردن بالانخفاض، خاصة مع اقتراب التضخم من مستويات ما قبل الجائحة. علاوة على ذلك، فقد أشار التقرير إلى أن جهود الأردن السابقة في تحرير التجارة وإشراك القطاع الخاص قد حفزت، بشكل فعال، النشاط الاقتصادي والنمو.

وفي ظل الأحداث الراهنة، استعرضت ورقة بإيجاز، بعض المشاهدات من مقال نشرته بلومبرغ مؤخراً بعنوان "حرب أوسع في الشرق الأوسط قد تدفع الاقتصاد العالمي إلى الركود"، حيث أشار المقال الى أن هجوم إسرائيل على غزة "لديه القدرة على تعطيل الاقتصاد العالمي - وحتى دفعه إلى الركود إذا تم جذب المزيد من الأطراف إلى هذا الصراع". وأنه في حال اندلاع حرب مفتوحة بين جميع أطراف المنطقة (وهو السيناريو الأسوأ على الاقتصاد العالمي وفقاً لمقال بلومبرغ)، فإن معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي سوف ينخفض بواقع 1.0 نقطة مئوية من نحو 2.7% إلى 1.7%.  أما في حال دخول عدد محدود من الأطراف في الصراع، فمن المرجح انخفاض الناتج العالمي بمقدار 0.3 نقطة عما هو متوقع مسبقاً.

وبين منتدى الاستراتيجيات الأردني أنه وعند النظر إلى الأحداث الأخيرة التي تمر فيها المنطقة، وأثرها المتوقع على الاقتصاد العالمي كما جاء في تحليلات بلومبرغ، فإن توقعات صندوق النقد الدولي حول الآفاق الاقتصادية في المنطقة لا بد أن تتأثر سلبا أيضا. كما أن الاقتصاد الأردني لن يكون بمنأى عن الضغوطات الاقتصادية العالمية والإقليمية، نظراً لموقعه الجغرافي الحساس، وارتباطه الوثيق باقتصادات المنطقة، وبأسعار النفط عالميا، وتوقعات انخفاض السياحة القادمة إلى المنطقة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
مبنى البنك الدولي في واشنطن-(أرشيفية)

400 مليون دولار قيمة برامج البنك الدولي في الأردن

09 تشرين الأول 2023
اقرأ أيضا
WhatsApp Image 2023-10-29 at 3.16.32 PM

الأردنية تربط مطار الملكة علياء بمدينة بروكسل عبر رحلات أسبوعية مباشرة

منذ1 ساعة
thumbnail_francebeautyworldmiddleeast-jpg

شركات أردنية تبدأ الاثنين مشاركتها بمعرض مستحضرات التجميل في دبي

منذ4 ساعة
وزير الطاقة ووزير الزراعة

اتفاقية لدعم المرحلة الثانية من برنامج تركيب انظمة الخلايا الشمسية للمزارعين

منذ5 ساعة
أسعار الذهب اليوم في الاردن_1

40.7 دينار سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

28 تشرين الأول 2023
قطاع الاتصالات: الأردن استقطب استثمارات خارجية نوعية

قطاع الاتصالات: الأردن استقطب استثمارات خارجية نوعية

28 تشرين الأول 2023
شاحنات نقل النفط العراقي إلى الأردن - (أرشيفية)

دخول كامل صهاريج النفط العراقي العالقة إلى الأردن

27 تشرين الأول 2023
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

الملكة رانيا في مرمى الإعلام الغربي

مكرم أحمد الطراونة |اليوم
ماهر أبو طير

حرب تلد حربا أكبر

ماهر أبو طير |اليوم

"المدنيون" في السياق الاستعماري-الاستيطاني (1)

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

استعادة الثقة المالية الدولية

سلامة الدرعاوي |اليوم

الأردن دولة حق

د.نهلا عبدالقادر المومني |اليوم

فاصل ونواصل قصف غزة!

نضال المجالي |اليوم
ترجمات
‏جندي لجيش الاحتلال يتكئ على فوهة مدفع مركبة مدرعة عند حدود غزة مؤخرا - (أرشيفية)

ما الذي ستواجهه إسرائيل في غزة‏: التكاليف الباهظة لسحق "حماس"‏

ترجمات | منذ20 ساعة
أضرار في "قاعدة الأسد" الأميركية في العراق خلفها قصف إيراني في العام 2020 - (أرشيفية)

"المقاومة الإسلامية في العراق": لمحة عامة

ترجمات | منذ20 ساعة
1698365514522208900

نصيحة تدين بها أميركا لإسرائيل

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
1698365514732209100

مخاطر الاجتياح البري لغزة

ترجمات |27 تشرين الأول 2023
‏جنود أميركيون يستعدون لمغادرة قاعدة أدير في العراق إلى بلادهم، 2012 - (أرشيفية)

نهاية استراتيجية الخروج الأميركية في الشرق الأوسط

ترجمات |25 تشرين الأول 2023
التحول في العالم يجب أن يبدأ من أفريقيا - (المصدر)

لماذا يفقد الأفارقة الثقة بالديمقراطية؟

ترجمات |24 تشرين الأول 2023
 