الهناندة: أكثر من نصف مليون أردني فعلوا الهوية الرقمية

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قال وزير الاقتصاد الرقمي والريادة احمد الهناندة، إن هناك تطورا كبيرا بسرعة إنجاز الخدمات الحكومية المرقمنة، موضحا ان 500 ألف أردني فعلوا الهوية الرقمية وهو ما يمكنهم من الوصول إلى الخدمات الرقمية بشكل سهل وسريع.وأضاف الهناندة خلال جلسة حوارية بعنوان "الخدمات المستقبلية" على هامش الملتقى الحكومي "عام على رؤية التحديث"، ان سجل الخدمات الحكومية سيمكن المواطنين من مراجعة كافة الخدمات الحكومية ونعمل مع المؤسسات الحكومية من أجل توظيف إجراءاتهم الحكومية.وأضاف، أن هناك مخزونا كبيرا من المواهب الأردنية التي تمتلك خبرات في مجال التكنولوجيا والتحول الرقمي لكن القطاع العام اليوم يعاني من فجوة في تعيين هذه الكفاءات وستقوم الوزارة بالتعاون مع القطاع الخاص بمحاولة سد هذه الفجوة.وحول أهم إنجازات الوزارة أوضح الهناندة انه تم رسميا إطلاق منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، وربط أنظمة الدفع العاملة في البنك المركزي مع منظومة التوثيق الإلكتروني للقطاع المالي والمصرفي، لتسهيل المعاملات على المواطنين.كما تم إطلاق حملات ترويجية لتحفيز الاستثمار المؤسسي وإنشاء صناديق ومحافظ استثمارية مؤسسية للاستثمار في الأوراق المالية المتداولة في السـوق، وتـم إنتاج فيديوهات ومنشورات تعليمية وتثقيفية عن الاستثمار في الأوراق المالية وعقد محاضرات جامعة ولقاءات حواية.وبين الهناندة انه تم استكمال الدراسات والتصاميم ووثائق العطاء الخاص بتنفيذ مشروع المدينة الاقتصاديـة مـع العـراق وتـم طـرح العطاء واستلام العروض والبدء بإجراءات التقييم لتلك العروض.واضاف، انه تم تخفيض كلف التمويل لشركات التمويل الأصغر من خلال القروض الممنوحة من الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والانتهاء من سحب الدفعة الثانية من القرض والبالغة حوالي 4.9 مليون دولار أميركي للشركات التي تم اختيارها، وبلغ عدد المشاريع المستفيدة من هذا البرنامج 521 مشروعا من بينها 260 مشروعا متناهي الصغر و150 مشروعا صغيرا و111 مشروعا للمهنيين والحرفيين والعاملين لحسابهم الخاص.وأشار الهناندة إلى أنه تم إطلاق خدمات الجيل الخامس فـي العقبـة وإطلاق خدمات الجيل الخامس تجاريا لشركة أمنية في محافظة الزرقاء وإربد والعاصمة عمان، كما تم إطلاق خدمات الجيل الخامس لشركة أورنج الأردن للاتصالات فـي عمـان وإربـد كمرحلة أولية، ومن المتوقع الانتهاء من الاطلاق فـي جـزء كبير من المملكة مع نهاية العام الحالي.وحول أهم التحديات اوضح الهناندة ان هناك حاجة لتحفيز سوق رأس المال، بالاضافة الى تعدد الشركاء المعنيين بتقديم الخدمة الواحدة، وعدم جاهزيتهم للربط، وعدم كفايـة فـرق العمـل المعنيـة بالتحول الرقمـي فـي عـدد مـن المؤسسات الحكومية، وضعف تنظيم سوق التجارة الإلكترونية.الرئيس التنفيذي لشركة ميس الورد نور خريس، أوضح من جهته أن إجمالي الدخل السنوي العالمي المتأتي من صناعة الألعاب الإلكترونية يبلغ 200 مليار دولار .واوضح ان قطاع صناعة الالعاب الالكترونية بصدد وضع استراتيجية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد الرقمي ضمن نقاش مفتوح وبناء يعمق مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، مشيرا الى ان هناك مراكز العاب سيتم افتتاحها في كافة محافظات المملكة.الرئيسة التنفيذية لجمعية "همتنا" فاديا سمارة، اوضحت بدورها ان مجموع الشراكات والتبرعات التي جمعتها الجمعية بلغت نحو 6 ملايين دينار جميعها من جهات وطنية وداعمين محليين .وبينت ان 300 ألف مريض يتم خدمتهم من خلال مشاريع "همتنا" ونعمل على المساهمة في تخفيف الخدمات وتسهيلها على المواطنين، مشيرة الى انه تم انجاز مشاريع للجمعية في البنية التحتية حيث تم اعادة تأهيل مركز الأورام بمستشفيات البشير وإعادة تأهيل وتطوير مركز صحي بسمة الشامل، وتأهيل قسم العزل العلاجي التخصصي والعناية الحثيثة.-(بترا)