الإثنين 31 تموز 2023
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اليابان تقدم 2.5 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الأردن

اليابان تقدم 2.5 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الأردن
اليابان تقدم 2.5 مليون دولار لدعم اللاجئين السوريين في الأردن
قام أوكوياما جيرو، سفير اليابان لدى الاردن، بزيارة لعائلة سورية لاجئة ومركز مجتمع محلي في محافظة اربد للاطلاع على أنشطة مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين التي تستهدف اللاجئين السوريين.اضافة اعلان
وقد قررت حكومة اليابان تخصيص مبلغ وقدره 2.5 مليون دولار أمريكي للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين للفترة ما بين كانون الثاني (يناير) وحتى كانون الأول (ديسمبر) من العام 2023، وذلك لمشروع "مساعدة حماية اللاجئين، والتركيز على تعبئة المجتمع، وتمكين المرأة والمساعدة في الاحتياجات الأساسية"، والذي يوفر الاحتياجات الأساسية للأسر العفيفة من اللاجئين السوريين، والذين يعانون من ارتفاع أسعار الغذاء والوقود، وكذلك لتعزيز مشاركة المجتمع في الاستجابة للاجئين داخل وخارج المخيمات من خلال تطوير قيادة اللاجئين. كما تساهم المساعدة التي تقدمها حكومة اليابان في إفادة أكثر من 23000 لاجئ سوري في الأردن.
كما استمع سعادة السيد أوكوياما إلى إيجاز من السيد دومينيك بارتش، ممثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن، حول آخر التطورات المتعلقة بمساعدات اللاجئين السوريين. وقد قام السفير بزيارة عائلة سورية مستفيدة تتلقى مساعدات نقدية من المفوضية وكذلك زيارة مركز سمو الأميرة بسمة الذي يقدم الدعم لتمكين المرأة والمساواة بين الجنسين.
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