انتشار الإنترنت الثابت بين الأسر الأردنية يرتفع إلى 35 %

إبراهيم المبيضين

اضافة اعلان

قال مصدر حكومي مطلع يوم أمس: "إن خدمات الإنترنت السلكية الثابتة عريضة النطاق تشهد إقبالا وانتشارا واسعا في السوق المحلية وخصوصا خدمات "الفايبر"، لتظهر آخر التقارير الرسمية، أن نسبة انتشار خدمات الإنترنت الثابت قياسا بعدد الأسر الأردنية، قد سجلت مع نهاية الربع الأول من العام الحالي قرابة 35 بالمائة.وبين المصدر، أن إجمالي عدد اشتراكات الإنترنت الثابت السلكي عريض النطاق بلغ مع نهاية الربع الأول من العام الحالي قرابة 813 ألف اشتراك والتي يعتمد عليها أكثر من فرد في الاستخدام من الأسرة الواحدة وليس فردا واحدا كما هو الحال في الإنترنت المتنقل عبر الهواتف المتنقلة.وأشار، إلى أنه استنادا إلى تقديرات رسمية تظهر أن عدد الأسر الأردنية في نهاية الربع الأول من العام الحالي قد بلغ حوالي 32.355 مليون أسرة، ومع قسمة عدد الاشتراكات الثابتة على هذا العدد من الأسر، فنسبة الانتشار الناتجة تبلغ حوالي 35 بالمائة.معنى ذلك، أن اكثر من ثلث الأسر الأردنية تستخدم الإنترنت الثابت في منازلها بمختلف التقنيات المواجدة ولعل أهمها "الفايبر" و"الإييه دي اس ال"، وجميعها تقنيات سلكية، فيما يعتمد الأفراد شبابا وكبارا على الإنترنت المتنقل المربوط بهواتفهم الذكية ويستخدمونه أينما ذهبوا.إلى ذلك، بين المصدر أن نسبة انتشار الإنترنت الثابت قياسا بعدد الأسر الأردنية، ومع وصولها إلى هذه النسبة تكون قد ارتفعت بحوالي ثلاث درجات مئوية خلال عام، وذلك لدى المقارنة بنسبة الانتشار المسجلة في نهاية الربع الأول من العام الماضي والتي بلغت وقتها قرابة 32 بالمائة.وقال: "إن عدد مستخدمي الإنترنت الثابت من المنزل يمكن حسابه بالاعتماد على أن معدل عدد أفراد الأسرة الأردنية في نهاية الربع الأول من الحالي والمقدر بحوالي 4.8 فرد، وبالتالي فإن عدد المستخدمين للإنترنت الثابت في المنازل يصل الى حوالي أربعة ملايين مستخدم ( من خلال ضرب عدد اشتراكات الإنترنت الثابت والبالغ 810 الاف اشتراك بمعدل عدد أفراد الأسرة الأردنية وهو 4.8 فرد)وعلى صعيد متصل، قال المصدر نفسه:"إن خدمات "الفايبر"، شكلت الحصة الأكبر من قاعدة اشتراكات الإنترنت الثابت في المملكة نهاية الربع الأول من العام الحالي".وبين، أن عدد اشتراكات "الفايبر"، سجلت قرابة 472 ألف اشتراك حتى نهاية الربع الأول من العام الحالي، لتبلغ نسبة انتشارها وحدها قياسا بعدد الأسر في المملكة حوالي العشرين بالمائة.وأشار إلى أن خدمات "الفايبر"، استحوذت على الحصة الأكبر من إجمالي اشتراكات الإنترنت السلكي الثابت في المملكة نهاية الربع الأول من العام الحالي، وبنسبة بلغت 58 بالمائة من إجمالي أعداد اشتراكات الإنترنت الثابت السلكي 813 ألف اشتراك.وتنقسم تقنيات الإنترنت عريض النطاق في السوق المحلية إلى قسمين: الثابتة التي تقدم من خلال تقنيات ثابتة وسلكية مثل "الفايبر" و"اي دي اس ال" و"الخطوط المؤجرة" وغيرها، والتقنيات اللاسلكية المتنقلة عبر الجيلين الرابع والثالث.ويوجد في السوق المحلية، خمس شبكات للألياف الضوئية يقدمها القطاع الخاص ثلاث منها تشرف عليها شركات الاتصالات المتنقلة العاملة في السوق المحلية، إلى جانب مشروع شبكة الألياف الضوئية الوطنية التي تشرف عليه الحكومة بقيادة وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة، والتي طرحت للاستثمار والمشاركة فيه من قبل القطاع الخاص.