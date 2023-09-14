الجمعة 15 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

الزعبي: المعرض فرصة مهمة لترويج الفرص الاستثمارية وتسويق المملكة سياحيا

انتهاء الاستعدادات للمشاركة في "اكسبو 2023 الدوحة"

علم الأردن
علم الأردن
 أكدت أمين عام وزارة الصناعة والتجارة والتموين/المفوض العام الأردني لمعرض "إكسبو الدوحة" 2023 دانا الزعبي إنهاء التجهزات اللازمة للمشاركة الأردنية في المعرض الذي تنطلق فعاليته في الثاني من الشهر المقبل ويستمر حتى نهاية آذار (مارس) من العام 2024. اضافة اعلان
وبينت الزعبي لـ"الغد" أن المشاركة الأردنية في المعرض تكتسب أهمية كبيرة في ظل المشاركة الدولية بهذا المعرض للترويج لمزايا الاستثمار والمشاريع المتاحة في المملكة خاصة في مجال الزراعة والتكنولوجيا الحديثة.
وأوضحت الزعبي أن هذه المشاركة تمثل أيضا فرصة لتسويق وترويج المواقع السياحية والأثرية التي تزخر بها المملكة بأشكالها المختلفة ومن بينها الدينية والتاريخية والعلاجية للسعي لزيادة أعداد السياح القادمين للمملكة وتنشيط القطاعات المساندة في ظل توقعات بزيارة أعداد كبيرة لهذا المعرض من مختلف دول العالم.
يشار الى ان إكسبو 2023 الدوحة ينظم تحت شعار "صحراء خضراء، بيئة أفضل"، ويعالج أربعة محاور فرعية هي: الزراعة العصرية، التكنولوجيا والابتكار، الوعي البيئي، والاستدامة، وذلك من خلال سلسلة من الفعاليات، والأنشطة الترويجية الفريدة الممتدة على مدى ستة أشهر.
وبحسب الموقع الالكتروني لمعرض اكسبو 2023 الدوحة يهدف الحدث الى جذب أكثر من 3 ملايين زائر، مما يتيح للحاضرين فرصة استكشاف الحدائق ذات المناظر الطبيعية وتجربة الثقافات من جميع أنحاء العالم.
ولفتت الزعبي إلى أن الجناح الأردني سيقام على مساحة 2600 متر مربع وستضمن عرض مشاريع في مجال الزراعة الحديثة والبستنة والتنوع الجغرافي في المملكة بالإضافة إلى عرض للمواقع الاثرية والسياحية المتنوعة بالمملكة.
وأشارت الزعبي إلى أن تنظيم الجناح الاردني تم من قبل فريق عمل يضم مختلف المؤسسات الحكومية  المعنية والقطاع الخاص بهدف ابراز مكانة الاردن والمقومات التي يمتلكها امام زائري المعرض من مختلف دول العالم.
وبينت ان الجناح سيقام تحت شعار" جذور راسخة لغدٍ أفضل"  فيما تم اطلاق اخيرا  صفحة متخصصة للجناح المشارك بالمعرض على مواقع التواصل الاجتماعي. 
وجددت الزعبي تأكيد أن الأردن يدعم ويحفز الابتكارات في قضايا تكتسب اهتماماً دولياً للحد من التصحر والتكنولوجيا الحديثة في الزراعة والوعي البيئي والاستدامة.
وبحسب الزعبي سيتم خلال المشاركة بالمعرض تنظيم العديد من اللقاءات الاستثمارية بمشاركة رجال أعمال من دول عدة بهدف الترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة ومحاولة استقطاب مستثمرين لتنفيذها خاصة في المشاريع الحيوية وذات القيمة المضافة العالية التي تحتاجها المملكة.  
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