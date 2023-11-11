السبت 11 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض أسعار الذهب تأثرا بأحداث غزة

39.4 دينار سعر غرام الذهب محليا
انخفاض أسعار الذهب تأثرا بأحداث غزة
بلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين في السوق المحلية، اليوم السبت، عند 39.40 دينار لغايات الشراء من محلات الصاغة، مقابل 37.70 دينار لجهة البيع.اضافة اعلان
وبلغ سعر بيع الغرام الواحد من الذهب عياري 24 و18 لغايات الشراء من محلات الصاغة، عند 46.70 دينار و35 دينارا، على التوالي.
وحسب رئيس النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات ربحي علان، بلغ سعر الليرة الرشادي وزن 7 غرامات 282 دينارا، والليرة الإنجليزي وزن 8 غرامات 320 دينارا، لافتا إلى أن الطلب والعرض على الذهب بالسوق المحلية "ضعيف".
وأشار علان في تصريح لــ (بترا)، إلى أن المعدن الأصفر أغلق تداولاته بالسوق العالمية يوم أمس الجمعة، على انخفاض واضح مسجلا 1937 دولارا للأونصة الواحدة، متأثرا بأحداث المنطقة جراء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
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