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الاقتصاد المحلي
السبت 12 آب 2023
11:20 ص
انخفاض أسعار الذهب محليا
الذهب
انخفضت أسعار الذهب، اليوم السبت، بواقع 20 قرشا للغرام الواحد، وفق التسعيرة العامة لنقابة أصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.
وبلغ سعر غرام الذهب من عيار 21، الأكثر طلبا لدى الأردنيين، 39.00 دينار لجهة الشراء من المحال، فيما بلغ 37.30 دينار لجهة البيع.
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كما بلغ سعر غرام الذهب من عيار 18 لجهة الشراء، 34.60 دينار، في حين بلغ سعر غرام الذهب من عيار 24، 46.00 دينار.
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