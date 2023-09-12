انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.27 % خلال 7 أشهر

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انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين خلال السبعة أشهر الماضية من العام الحالي، بنسبة 4.27 بالمئة، ليصل إلى 135.41 مقابل 141.44، لنفس الفترة من العام الماضي.وأشار التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، إلى أن انخفاض الرقم القياسي خلال السبعة أشهر الماضية لهذا العام، جاء نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 5.73 بالمئة، وأسعار الكهرباء بنسبة 5.40 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.61 بالمئة.وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي من العام الحالي، ليصل إلى ما مقداره 131.17 مقابل 151.35 لنفس الشهر من العام الماضي، مسجلاً انخفاضاً نسبته 13.33 بالمئة.وأوضح أن الانخفاض في شهر تموز من هذا العام مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي، جاء محصلة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 14.22 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 12.80 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 0.21 بالمئة.ووفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي من العام الحالي بنسبة 1.42 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 131.17 مقابل 133.05في الشهر الذي سبقه من نفس العام.وعزا التقرير، انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر تموز الماضي من العام الحالي، مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.35 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.02 بالمئة، وانخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 0.06 بالمئة.