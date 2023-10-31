انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين بنسبة 4.78 %

اضافة اعلان

انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 4.78 بالمئة، ليصل الى 135.32،مقابل 142.12 لنفس الفترة من العام الماضي، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، انخفض الرقم القياسي خلال التسعة أشهر الماضية لهذا العام، نتيجة لانخفاض"أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 5.98 بالمئة، "أسعار الكهرباء" بنسبة 2.63 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 5.98 بالمئة.وفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول الماضي من العام الحالي،ليصل إلى ما مقداره 136.78 مقابل 143.48 لنفس الشهر من العام الماضي،مسجلاً انخفاضاً نسبته 4.68 بالمئة.وعزا التقرير انخفاض الرقم القياسي لشهر أيلول من هذا العام مقارنة مع شهر ذاته من العام الماضي، الى انخفاض "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 4.50 بالمئة ، وانخفاض "أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة 14.0 بالمئة، في حين ارتفعت "أسعار الكهرباء" بنسبة 7.44 بالمئة.وبحسب التقرير، ارتفع الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول الماضي من العام الحالي بنسبة 2.60 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 136.78 مقابل 133.30 مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.وأوضح التقرير أن ارتفاع الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر أيلول من هذا العام مقارنـة مع الشهر الذي سبقه، جاء نتيجة لارتفاع "أسعار الصناعات التحويلية" بنسبة 3.34 بالمئة، في حين انخفضت "أسعار الصناعات الاستخراجية" بنسبة 2.71 بالمئة، و"أسعار الكهرباء" بنسبة 0.47 بالمئة.--(بترا)