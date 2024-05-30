 
الخميس 30 أيار 2024
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انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين في الثلث الأول

انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين - (تعبيرية)
انخفاض أسعار المنتجين الصناعيين - (تعبيرية)

انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في الثلث الأول من العام الحالي بنسبة 1.33 بالمئة، وصولا إلى النقطة 107.26 مقابل 108.71 لنفس الفترة من العام الماضي، علماً أنه تم تعديل سنة الأساس لتصبح (2018=100) بدلاً من( 2010=100).
وأوضح التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الخميس، أن هذا الانخفاض، جاء نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 1.66 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.27 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 4.48 بالمئة.

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وبحسب التقرير، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين في نيسان من العام الحالي بنسبة 0.66 بالمئة، وصولا إلى النقطة 107.42 مقابل 108.12 نقطة لنفس الشهر من عام 2023.


وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي لشهر نيسان من عام 2024 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2023 انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.88 بالمئة، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.09 بالمئة، في حين ارتفعت أسعار الكهرباء بنسبة 3.96 بالمئة.


وفقا للتقرير، انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين في شهر نيسان من هذا العام بنسبة 0.19 بالمئة، ليسجل النقطة 107.42 مقابل 107.62 نقطة مقارنة مع الشهر الذي سبقه من نفس العام.


وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر نيسان من عام 2024 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة 0.14 بالمئة، وانخفاض أسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 1.13 بالمئة، وانخفاض أسعار الكهرباء بنسبة 0.16 بالمئة.

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