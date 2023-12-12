الثلاثاء 12 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض الإنتاج الصناعي 2.52 % خلال 10 أشهر

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انخفاض الإنتاج الصناعي 2.52 % خلال 10 أشهر
انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي منذ مطلع العام الحالي وحتى نهاية تشرين الأول الماضي بنسبة 2.52 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 90.54 نقطة مقابل 92.88 لنفس الفترة من العام الماضي علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).اضافة اعلان
وبحسب التقرير الشهري الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الثلاثاء، جاء انخفاض الرقم القياسي التراكمي لكميات الإنتاج الصناعي حتى نهاية تشرين الأول العام الحالي مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، نتيجة لإنخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.35 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 2.55 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 3.02 بالمئة.
وأوضح التقرير، أن الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الأول الماضي من هذا العام بنسبة 2.13 بالمئة انخفض ليصل إلى ما مقداره 91.02 نقطة مقابل 93.00 لنفس الشهر من العام الماضي.
وعلى الصعيد السلعي، ساهم في انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لتشرين الأول من العام الحالي مقارنة مع نفس الشهر من العام الماضي، انخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.32 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 6.55 بالمئة، وارتفعت كميات إنتاج الكهرباء بنسبة 4.15 بالمئة.
وانخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي خلال شهر تشرين الأول الماضي للعام الحالي، بنسبة 2.14 بالمئة، ليصل إلى ما مقداره 91.02 نقطة مقابل 93.02 مقارنة مع شهر أيلول الذي سبقه من نفس العام.
وعلى نطاق التغير الشهري، انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين الأول من هذا العام مقارنة مع شهر الذي سبقه، نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 2.22 بالمئة، وكميات إنتاج الكهرباء بنسبة 9.10 بالمئة، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع الصناعات الاستخراجية بنسبة 3.91 بالمئة.
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