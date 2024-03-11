الإثنين 11 آذار 2024
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انخفاض الحمل الكهربائي المسجل في الأردن الأحد إلى 3470 ميغا واط

أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
أسلاك كهرباء - (تعبيرية)
انخفض الحمل الكهربائي المسجل أمس الأحد، ليصل إلى 3470 ميغا واط، فيما بلغ أقصى حمل سجل الشتاء الحالي 4050 ميغا واط، بحسب بيانات شركة الكهرباء الوطنية.اضافة اعلان

وسجل أعلى حمل كهربائي في تاريخ المملكة في شهر آب الماضي، حيث بلغ 4220 ميغا واط. (بترا)
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