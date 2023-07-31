الإثنين 31 تموز 2023
النسخة المطبوعة

انخفاض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين 8.87%

e854ced9-2524-467e-b134-1c03afafb4bc
انخفاض مؤشرات اسعار المنتجين الصناعيين
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين والذي رصد انخفاضاً في الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر حزيران من عام 2023 بنسبة (8.87%) مقارنة مع الشهر المقابل من عام 2022، وانخفاض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر حزيران بنسبة (1.95%) مقارنة مع الشهر الذي سبقه. أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين للنصف الأول من عام 2023 بنسبة (2.63%) مقارنة بنفس الفتره من عام 2022.اضافة اعلان

وعلى مستوى الأرقام القياسية فقد انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر حزيران من عام 2023 ليصل 133.07 مقابل 146.01 لنفس الشهر من عام 2022، كما انخفض الرقم القياسي لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر حزيران من عام 2023 ليصل 133.07 مقابل 135.71 مقارنة مع الشهر الذي سبقه. وعلى المستوى التراكمي للنصف الأول من عام 2023 فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين ليصل الى 136.12 مقابل 139.79 لنفس الفترة من عام 2022.

وبالنسبة للتركيب السلعي فقد نجم الانخفاض لشهر حزيران 2023 مقارنة مع حزيران 2022 عن انخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة (11.35%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، في حين ارتفع الرقم القياسي للصناعات الاستخراجية بنسبة 13.92% والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2%، وارتفع الرقم القياسي لأسعار الكهرباء بنسبة 0.04% والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.


وبالنسبة للتغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لأسعار المنتجين الصناعيين لشهر حزيران من عام 2023 مقارنـة مع الشهر الذي سبقه نتيجة لانخفاض أسعار الصناعات التحويلية بنسبة (2.08%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، وأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة (0.60%) والتي تشكل أهميتها النسبية 28.2%، وأسعار الكهرباء بنسبة (1.84%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للنصف الأول من عام 2023 بنفس الفترة من عام 2022، فقد انخفضت أسعار الصناعات التحويلية بنسبة (4.20%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.01%، وأسعار الكهرباء بنسبة (6.25%) والتي تشكل أهميتها النسبية 5.76%، في حين ارتفع الرقم القياسي لأسعار الصناعات الاستخراجية بنسبة 18.20% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.22%.
المدرج الروماني

المدرج الروماني في عمان يجذب 90 ألف زائر وسائح 30 تموز 2023

الوزير الشمالي متحدثا في غرفة تجارة إربد

الشمالي: سوريا منعت دخول بضائع أردنية رغم إعادة فتح معبر جابر 29 تموز 2023

A worker at a bakery - (Al Ghad)

الحكومة: لن نرفع أسعار الخبز رغم الزيادة العالمية 29 تموز 2023

401 مليون دولار أرباح البنك العربي للنصف الأول

401 مليون دولار أرباح البنك العربي للنصف الأول 29 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
محطة محروقات

الطاقة: انخفاض أسعار البنزين بنوعيه وارتفاع الديزل والكاز عالميا

10 تموز 2023
البنك الدولي

البنك الدولي: 1.9% انخفاض أسعار الغذاء في الأردن لنهاية أيار

06 تموز 2023
اقرأ أيضا
1690795689899

تنظيم الاتصالات ترفد الخزينة بمبلغ 145 مليون دينار العام الماضي

منذ 38 دقيقة
مبنى البنك المركزي في عمان-(الغد)

المركزي يمدد فترة العمل بمنح جوائز حسابات التوفير لنهاية 2025

منذ3 ساعة
خضار

أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي الاثنين

منذ3 ساعة
تعرف على أسعار الخضار والفواكة لليوم

تعرف على أسعار الخضار والفواكة لليوم

منذ24 ساعة
وزارة الاستثمار

47.6 % ارتفاع حجم الاستثمارات الكلية العام الحالي

30 تموز 2023
WhatsApp Image 2023-07-30 at 12.25.25 PM

ورشة عمل في وزارة النقل عن جائزة الملك عبدالله الثاني للتميز

30 تموز 2023
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

ضم الضفة الغربية في منطوق المصري

ماهر أبو طير |اليوم

ذاكرة السمكة

جهاد المنسي |اليوم

التكامل الزراعي الصناعي

موسى الساكت |اليوم

الخطة والمخاض!

يعقوب ناصر الدين |اليوم

شك متبادل

سميح المعايطة |اليوم

عوامل التجوية السياسية وتعريتها

مالك العثامنة |اليوم
ترجمات
1690710420980591000

الانهيار البطيء للسلطة الفلسطينية ‏

ترجمات | منذ14 ساعة
1690625238439049200

جيران السودان لم يكشفوا عن أي خطة عملية لمساعدته

ترجمات |29 تموز 2023
1690625098059039500

‏الخرق الآخذ بالاتساع في إسرائيل العلاقات الإسرائيلية الأميركية‏

ترجمات |29 تموز 2023
Untitled-1

إيفو أندريتش يصور جحيم الاحتلال النازي لبلغراد

ترجمات |28 تموز 2023
نصب تذكاري لبطرس الأكبر في كرونستادت، سانت بطرسبرغ، روسيا – (المصدر)‏

فكرة مجنونة لتحقيق السلام في العالم‏

ترجمات |26 تموز 2023
جنود أميركيون يستطلعون البحر من سطح سفينة حربية في الخليج العربي - (أرشيفية)

مخاطر التصعيد البحري في مضيق هرمز

ترجمات |26 تموز 2023
 