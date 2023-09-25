انخفاض العجز التجاري للمملكة 9.3%

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انخفض العجز بالميزان التجاري للمملكة منذ بداية العام الحالي وحتى نهايةتموز الماضي، بنسبة 9.3 بالمئة، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتبلغقيمته 5,307 مليار دينار.وبحسب تقرير التجارة الخارجية الصادر عن دائرة الإحصاءات العامة اليوم الاثنين؛ ارتفعت الصادرات الوطنية خلال 7 أشهر منذ بداية 2023 بنسبة 1.3 بالمئة، لتبلغ 4,914 مليار دينار فيما ارتفعت الصادرات الكلية بنسبة 0.4 بالمئة، لتبلغ قيمتها 5,292 مليار دينار، مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، فيما انخفض المعاد تصديره بنسبة 9.6 بالمئة، لتبلغ قيمته 378 مليون دينار.وانخفضت المستوردات بنسبة 4.7 بالمئة، لتبلغ قيمتها 10,599 مليار دينار عن نفس الفترة.وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 50 بالمئة للشهر الثاني علىالتوالي خلال نفس الفترة من العام الحالي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة خلال نفسالفترة من عام 2022 بارتفاع مقداره 3 نقاط مئوية.وعلى الصعيد الشهري؛ بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال تموز الماضي ما مقداره 779 مليون دينار، بانخفاض قدره 2.4 بالمئة، والصادرات الوطنية 717 مليون دينار، بانخفاض نسبته4.1 بالمئة، والمعاد تصديره 62 مليون دينار، بارتفاع نسبته 24 بالمئة،فيما بلغت المستوردات 1,630 مليار دينار، بانخفاض نسبته 4.2 بالمئة خلال تموز الماضي، ليبلغ العجز في الميزان التجاري 851 مليون دينار خلال هذا الشهر بانخفاض نسبته 5.8 بالمئة، وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 47.8 بالمئة خلال الشهر نفسه مقارنة بنسبة 46.9 بالمئة خلال نفس الشهر من عام 2022 بارتفاع مقداره 0.9 نقط مئوية. -(بترا)