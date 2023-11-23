الخميس 23 تشرين الثاني 2023
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انخفاض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة 11%

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انخفاض العجز في الميزان التجاري للمملكة بنسبة 11%
  انخفض العجز في الميزان التجاري "الذي يمثل الفرق بين قيمة المستوردات وقيمة الصادرات الكلية" بنسبة 11.0 بالمئة، منذ مطلع العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، ليصل إلى 7.078 مليار دينار، مقارنة مع 7.957 مليار دينار للفترة المماثلة من العام الماضي.اضافة اعلان
وأظهر التقرير الشهري لدائرة الإحصاءات العامة حول التجارة الخارجية في الأردن اليوم الخميس، انخفاضا في قيمة الصادرات الكلية حتى نهاية شهر أيلول الماضي لهذا العام بنسبة 2.4 بالمئة، وصولا إلى ما مقداره 6.764 مليار دينار، مقارنة مع نحو 6.933 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
وانخفضت قيمة الصادرات الوطنية حتى نهاية شهر أيلول الماضي من هذا العام بنسبة 2.0 بالمئة، لتبلغ 6.272 مليار دينار، مقارنة مع 6.402 مليار دينار للفترة ذاتها من العام الماضي.
كما انخفضت قيمة مستوردات المملكة منذ بداية العام الحالي حتى نهاية شهر أيلول الماضي، بنسبة 7.0 بالمئة، لتصل إلى 13.842 مليار دينار، مقارنة مع 14.890 مليار دينار للفترة نفسها من العام الماضي.
فيما بلغت قيمة المعاد تصديره 492 مليون دينار، حتى نهاية شهر أيلول الماضي للعام الحالي، بانخفاض نسبته 7.3 بالمئة، مقارنة مع 531 مليونا للفترة نفسها من العام الماضي.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 49 بالمئة، منذ مطلع هذا العام حتى نهاية شهر أيلول الماضي، مقارنة بنسبة 47 بالمئة، خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بتحسن مقداره 2 نقطة مئوية.
أما على الصعيد الشهري، بلغت قيمة الصادرات الكلية خلال أيلول الماضي، ما مقداره 680 مليون دينار، بانخفاض نسبته 17.1 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
ووفقا للتقرير، بلغت قيمة الصادرات الوطنية خلال شهر أيلول الماضي ما مقداره 628 مليون دينار، بانخفاض نسبته 17.6 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
كما بلغت قيمة المعاد تصديره 52 مليون دينار خلال أيلول الماضي، بانخفاض نسبته 10.3 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
اما المستوردات، بلغت قيمتها 1.546 مليار دينار خلال شهر أيلول الماضي من هذا العام، بانخفاض نسبته 14.7 بالمئة، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وبحسب التقرير، انخفض العجز في الميزان التجاري خلال شهر ايلول الماضي بنسبة 12.7 بالمئة، ليبلغ 866 مليون دينار، مقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.
وبلغت نسبة تغطية الصادرات الكلية للمستوردات 44 بالمئة، خلال شهر أيلول من هذا العام ، مقارنة بنسبة 45 بالمئة، خلال الشهر نفسه من العام الماضي بانخفاض مقداره 1 نقطة مئوية.
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