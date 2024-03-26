الثلاثاء 26 آذار 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض الفاتورة النفطية للمملكة في كانون الثاني

نفط خام
نفط خام

انخفضت قيمة مستوردات المملكة من النفط الخام ومشتقاته والزيوت المعدنية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، وصولا إلى 256 مليون دينار، مقارنة مع 303 مليون دينار للفترة نفسها من العام الماضي.

اضافة اعلان


وأظهرت بيانات التجارة الخارجية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة ورصدتها وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، تراجع الفاتورة النفطية للمملكة خلال شهر كانون الثاني من العام الحالي، بنسبة 15.5 بالمئة.


وبلغت قيمة انخفاض الفاتورة النفطية في شهر كانون الثاني للعام الحالي، نحو 47 مليون دينار، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي.


وأسهم تراجع الفاتورة النفطية في انخفاض قيمة مستوردات المملكة في شهر كانون الثاني لهذا العام بنسبة 19.7 بالمئة، ما انعكس إيجابا على انخفاض العجز في الميزان التجاري للأردن بنسبة 33.7 بالمئة.


وفيما يتعلق بأبرز المشتقات التي تم استيرادها، فقد تصدرت الوقود والزيوت المعدنية قائمة مستوردات من المشتقات النفطية في شهر كانون الثاني من العام الحالي، لتصل إلى 83 مليون دينار، تلاها النفط الخام "بترول" بمقدار 81 مليون دينار، في حين بلغت مستوردات المملكة من أرواح النفط "بنزين" نحو 39 مليون دينار، وديزل "سولار" بنحو 48 مليون دينار، إضافة إلى زيوت التشحيم بقيمة 2 مليون، و الكاز بنحو 3 ملايين دينار.-(بترا)

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
ذات صلة
محل لبيع الذهب - (أرشيفية)

43.7 دينار سعر الذهب عيار 21 في السوق المحلية

23 آذار 2024
شركة الكهرباء الأردنية

مليار دينار إجمالي إيرادات شركة الكهرباء العام الماضي

03 آذار 2024
سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)

11.5 مليون دينار ايرادات التجمعات السياحية العام الماضي

03 آذار 2024
64BwGybCAS2Ilcl5omux6BJjBCHUSPT95ZFkNJRV

ارتفاع تصنيف الأردن عالمياً وعربياً بسرعة الإنترنت

28 شباط 2024
اقرأ أيضا
8 ملايين يورو لدعم اللاجئين والمجتمعات المضيفة في الأردن

60 مليون يورو من ألمانيا والاتحاد الأوروبي لدعم قطاع المياه والصرف الصحي في الأردن

منذ19 ساعة
مؤسسة المواصفات والمقاييس

نتائج 180 جولة رقابية للمواصفات في الثلث الأول من رمضان

منذ21 ساعة
عربة تسوق

توقعات بتحسن الطلب على المواد الغذائية خلال الأيام المقبلة

منذ21 ساعة
شاشة عرض الأسعار في بورصة عمان-(أرشيفية)

بورصة عمان تغلق تداولاتها على انخفاض

منذ22 ساعة
صادرات - (تعبيرية)

انخفاض المستوردات بنسبة 19.7% وارتفاع الصادرات 1.2%

منذ24 ساعة
كناكريه: الاستثمار في الصناعة يشكل 33% من اجمالي المساهمات

كناكريه: الاستثمار في الصناعة يشكل 33% من اجمالي المساهمات

منذ24 ساعة
افكار و مواقف
ماهر أبو طير

أزمة جديدة في وجه الأردن

ماهر أبو طير |اليوم

"اكتوارية" الضمان.. تخوف وانتظار!

محمود الخطاطبة |اليوم

لا تقل لي: إنه مقال غير مفهوم

حسني عايش |اليوم

الطاقة المتجددة: تقوية الاقتصاد ودعم فلسطين والتأسيس لإنهاء الاعتماد على دولة الاحتلال

جواد عباسي |اليوم
سلامة الدرعاوي

العفو العام اقتصاديا

سلامة الدرعاوي |اليوم

غزة.. خيارات المرحلة الأخيرة

سميح المعايطة |اليوم

غزة عالقة بين انتحارين

د.منذر الحوارات |اليوم
ترجمات
محمد مصطفى، رئيس الوزراء الجديد للسلطة الفلسطينية-(أرشيفية)

محمد مصطفى: طريق إلى السلام‏

ترجمات | منذ14 ساعة
السياسيان اليمينيان الأوروبيان، الهولندي غيرت فيلدرز، إلى اليمين، والفرنسية مارين لوبن، إلى اليسار - (المصدر)

صعود اليمين المتطرف يعيد رسم المشهد السياسي في أوروبا

ترجمات | منذ14 ساعة
جاريد كوشنر، المستشار السابق للرئيس دونالد ترامب لشؤون الشرق الأوسط - (أرشيفية)

‏جاريد كوشنر يذهب للتسوق في غزة‏

ترجمات | منذ14 ساعة
مشهد من الدمار الذي أحدثه القصف الإسرائيلي في غزة، 17 تشرين الأول (أكتوبر) 2023 - (أرشيفية)

لم أعد أؤيد الحرب في غزة‏

ترجمات |24 آذار 2024
شهدت قيمة العملة المصرية مقابل العملات الأجنبية انخفاضات مطردة - (المصدر)

الاقتصاد المصري نحو المجهول

ترجمات |24 آذار 2024
نتنياهو

‏معركة نتنياهو الأخيرة - لا انتصار، وإنما مذبحة فقط في رفح

ترجمات |24 آذار 2024
كاريكاتير - حمزة حجاج
عقول الناس في رمضان

عقول الناس في رمضان

مجازر الكيان في رمضان 24 آذار 2024

مجازر الكيان في رمضان

مصروف رمضان 23 آذار 2024

hajjaj copy

مسيرات الموت 22 آذار 2024

مسيرات الموت

معلش 21 آذار 2024

معلش

تعبان ! 20 آذار 2024

حمزة حجاج- تعبان !
 
 