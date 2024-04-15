الإثنين 15 نيسان 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض عدد الحاويات الواردة والصادرة عبر ميناء العقبة

ميناء العقبة
ميناء العقبة

بلغ عدد الحاويات التي وردت إلى المملكة عبر ميناء العقبة خلال الربع الأول من العام الحالي 87708 حاويات، مقابل 109674 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي 2023.

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بالمقابل، بلغ عدد الحاويات التي تم تصديرها عبر ميناء العقبة خلال الربع الأول من العام الحالي 22836 حاوية، مقابل 32128 حاوية للفترة نفسها من العام الماضي 2023.


وحسب رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، انخفض عدد الحاويات الواردة للمملكة خلال الربع الأول من العام الحالي بنسبة 20 بالمئة والصادرة بنسبة 29 بالمئة، مقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، جراء أزمة الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر.


وأشار الخطيب، في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إلى أن عدد الحاويات الواردة للمملكة عبر ميناء العقبة زاد خلال آذار الماضي من العام الحالي بنسبة 9 بالمئة، حيث أن عددها ارتفع إلى 36979 مقابل 33957 حاوية خلال نفس الشهر من العام الماضي 2023، مؤكدا أن ذلك يعطي نتائج إيجابية بأن البضائع التي تحولت لطريق رأس الرجاء الصالح بدأت تصل تباعا لميناء العقبة.


ولفت إلى أن وضع الملاحة البحرية في منطقة البحر الأحمر (باب المندب)، لا زال على حاله ويعيش أزمة، وكثير من خطوط الملاحة العالمية الرئيسية اتجهت نحو رأس الرجاء الصالح، ما يعني التأخير على وصول البضائع وزيادة تكاليف أجور الشحن.


وأوضح الخطيب، الذي يشغل كذلك منصب النائب الأول لرئيس غرفة تجارة عمان، أن أجور الشحن الوارد من الشرق الأقصى زادت بفعل أزمة البحر الأحمر بمقدار 200 بالمئة، ومن أوروبا وأميركا 100 بالمئة، بينما ارتفعت أجور الشحن الصادرة بنحو 100 بالمئة.


وتأسست النقابة اللوجستية الأردنية عام 2007، بهدف تمثيل العاملين في صناعة الشحن في الأردن وتوفير بيئة تنافسية وحماية العاملين في مهنة وسطاء الشحن، وتطوير نظم العمل لوسطاء الشحن ومزودي الخدمات اللوجستية.


وتحتفظ النقابة بعضوية الفيدرالية الدولية لنقابات وكلاء الشحن (فياتا)، التي تأسست عام 1926 في فيينا وهي منظمة غير حكومية.-(بترا)

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