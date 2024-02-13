الثلاثاء 13 شباط 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انخفاض عدد الشيكات المرتجعة الشهر الماضي بنسبة 14.7%

شيك
شيك
انخفض عدد الشيكات المرتجعة في الأردن خلال كانون الثاني بنسبة 14.3%، مقارنة مع الشهر الذي سبقه، حيث بلغت الشهر الماضي 18.7 ألف شيك، مقارنة مع 21.8 ألف شيك في كانون الأول، وفق ما رصدته الشركة الأردنية لأنظمة الدفع والتقاص (جوباك).اضافة اعلان
وبحسب الإحصاءات التي جمعتها (جوباك)، بلغت قيمة الشيكات المرتجعة لشهر كانون الثاني الماضي 143 ميون دينار، مقابل 164 مليون دينار في كانون الأول الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 12.6%.
وأضافت الإحصاءات أن 12.732 شيكا مرتجعا بقيمة 111 مليون دينار أردني في كانون الثاني كانت لأسباب مالية، فيما كان أكثر من 5.9 ألف شيك بقيمة 31.4 مليون دينار لأسباب تقنية، حيث بلغت نسبة الشيكات المرتجعة لأسباب مالية 68.1% مقابل 31.9% لأسباب تقنية.
وخلال كانون الثاني الماضي، بلغ عدد الشيكات المتداولة في الأردن 537 ألف شيك، مقارنة مع 577 ألف شيك في كانون الأول الذي سبقه، وبانخفاض بلغت نسبته 6.9%.
وبلغت قيمة الشيكات المتداولة خلال شهر كانون الثاني 3.35 مليار دينار أردني، مقارنة مع 4.44 مليار دينار في كانون الأول الذي سبقه، وبانخفاض نسبته 24.7%.(المملكة)

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