الجمعة 12 كانون الثاني 2024
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انخفاض كميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني الماضي

خط إنتاج في إحدى المنشآت الصناعية في المملكة - (تصوير: ساهر قدارة)
خط إنتاج في إحدى المنشآت الصناعية في المملكة - (تصوير: ساهر قدارة)
أصدرت دائرة الإحصاءات العامة تقريرها الشهري حول الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي والذي رصد انخفاضاً نسبته (4.63%) لشهر تشرين ثاني من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022، وانخفاضا بنسبة (4.64%) مقارنة مع شهر تشرين أول الذي سبقه من عام 2022. أما على المستوى التراكمي فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 بنسبة (2.68%) مقارنة مع نفس الفترة من عام 2022. اضافة اعلان

وعليه، فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني من عام 2023 ما مقداره 87.01 نقطة مقابل 91.23 لنفس الشهر من عام 2022، كما سجل الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني من عام 2023 ما مقداره 87.01 نقطة مقابل 91.24 مقارنة مع شهر تشرين أول الذي سبقه من عام 2023. وعلى المستوى التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 فقد بلغ الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي ما مقداره 90.24 نقطة مقابل 92.73 لنفس الفترة من عام 2022، علماً بأن سنة الأساس هي (100=2010).

وعلى الصعيد السلعي، فقد ساهم في انخفاض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني من عام 2023 مقارنة مع نفس الشهر من عام 2022 انخفاض كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (7.03%) والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.0%. في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 17.08% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، وارتفعت كميات إنتاج "الكهرباء" بنسبة 4.08% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.




وعلى نطاق التغير الشهري، فقد انخفض الرقم القياسي العام لكميات الإنتاج الصناعي لشهر تشرين ثاني من عام 2023 مقارنة مع شهر تشرين أول من عام 2023 نتيجة لانخفاض كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (4.75%) والتي تشكل أهميتهـا النسبية 86.0% وكميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة (4.19%) والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%وكميات إنتاج "الكهرباء" بنسبة (3.63%) والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.

وبمقارنة الرقم القياسي التراكمي للأحد عشر شهراً الأولى من عام 2023 مع نفس الفترة من عام 2022، فقد انخفضت كميات إنتاج قطاع "الصناعات التحويلية" بنسبة (3.66%) والتي تشكل أهميتها النسبية 86.0%، في حين ارتفعت كميات إنتاج قطاع "الصناعات الاستخراجية" بنسبة 3.70% والتي تشكل أهميتها النسبية 8.0%، وارتفعت كميات إنتاج "الكهرباء" بنسبة 3.11% والتي تشكل أهميتها النسبية 6.0%.
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