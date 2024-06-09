 
الأحد 09 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

انعقاد منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن

منتدى الأعمال الأول
انعقاد منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن
ينعقد منتدى الأعمال الأول بين الاتحاد الأوروبي والأردن يوم بعد غد الثلاثاء، والذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة بالتعاون مع وزارة الاستثمار.اضافة اعلان

ويهدف المنتدى إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وتشجيع فرص الاستثمار وتعزيز العلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي والأردن.

وقالت وزيرة الاستثمار خلود السقاف في تصريح صحفي: "يعد منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن حدثاً محورياً يؤكد التزام الأردن بتعزيز بيئة صديقة للأعمال وجاذبة للاستثمار الأجنبي".

وأضافت، أنه "من خلال التعاون الوثيق مع شركائنا الأوروبيين، نحن ملتزمون بفتح آفاق جديدة للنمو الاقتصادي والابتكار، الأمر الذي من شأنه أن يضع الأردن كمركز رئيسي للاستثمار في المنطقة".

من جانبه، قال سفير الاتحاد الأوروبي بيير كاتزيسافاس: "إن منتدى الأعمال بين الاتحاد الأوروبي والأردن هو شهادة على العلاقة المتينة بين الأردن والاتحاد الأوروبي، المبنية على رؤية مشتركة للازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة، وسيسمح المنتدى للشركات الأردنية والأوروبية، وكذلك الشركاء، بعرض منتجاتهم وخدماتهم، وتوفير مساحة لتطوير الحوار بين المنشآت التجارية".

ويجمع المنتدى الذي يستمر يوماً واحداً الجهات المعنية من كلا المنطقتين، بما في ذلك وزير الطاقة والثروة المعدنية صالح الخرابشة، ووزير الاقتصاد الرقمي والريادة أحمد الهناندة، ونائبة رئيس بنك الاستثمار الأوروبي جيلسومينا فيجليوتي، ومسؤولين حكوميين، وقادة الأعمال، ومستثمرين، والبنوك العامة والخاصة، وخبراء الصناعة.

وسيناقش الخبراء وأبرز المتحدثين القضايا الرئيسية التي تعيق التجارة الثنائية والاستثمار، والسبل الملموسة للتغلب عليها.

كما ستشمل المواضيع فرص الاستثمار للشركات الأوروبية في الأسواق الأردنية والإقليمية، وقصص نجاح الشركات الأوروبية والأردنية العاملة في المملكة، والمبادرات والفرص المستدامة في الصناعات الخضراء والاقتصاد الرقمي والتجارة.

ويحظى المنتدى بدعم الشركاء الرئيسيين، مثل جمعية الأعمال الأوروبية الأردنية، وجمعيات الأعمال الأخرى.

وسيدرك المشاركون العلاقة القوية بين المنتدى وأهداف البوابة العالمية للاتحاد الأوروبي التي تهدف إلى تعزيز الاستثمارات في البنية التحتية الذكية والمستدامة والآمنة على نطاق عالمي.

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