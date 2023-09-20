الأربعاء 20 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

اهتمام تركي بفرص استثمارية بالمملكة

وزارة الاستثمار
وزارة الاستثمار
 أكد عدد من المستثمرين الأتراك اهتمامهم بالفرص الاستثمارية التي عرضت عليهم خلال زيارتهم لوزارة الاستثمار خاصة في قطاع صناعة الألبسة والمحيكات، وتكنولوجيا المعلومات وصناعة الوحدات السكنية مسبقة الصنع، ولقائهم بوزيرة الاستثمار خلود السقاف وعدد من كبار مسؤولي الوزارة.اضافة اعلان
وزيرة الاستثمار خلود السقاف قالت إن وزارة الاستثمار معنية بتقديم الدعم للمستثمر التركي لضمان نجاح استثماره في المملكة، خاصة في ظل وجود قانون استثمار عصري كفل للمستثمر الأجنبي معاملة مماثلة لتلك التي تمنح للمستثمر المحلي.
مبينة أن ما يميز الاستثمار في المملكة تمتعه ببيئة آمنة ومستقرة لممارسة الأعمال، والاستقرار التشريعي والذي ضمن رؤية واضحة للمستثمرين، ومزايا وحوافز استثمارية منافسة، إلى جانب توقيع الأردن العديد من الاتفاقيات العربية والدولية ساهمت في فتح أسواق تصديرية جديدة أمام المنتجات الأردنية.
وأشارت السقاف خلال اللقاء الذي حضره السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان، الى وجود العديد من الفرص الاستثمارية ذات القيمة المضافة العالية والواعدة في الأردن وتستحق الاهتمام من قبل المستثمر التركي، وفي العديد من القطاعات الاستثمارية، كتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والخدمات اللوجستية، والسياحة والصناعة والزراعة والصحة، إضافة إلى مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وتطرقت لأهم خطوات الوزارة في تمكين قطاع الاستثمار كإطلاق منصة استثمر في الأردن (invest.jo)، والتي تحتوي على 21 فرصة استثمارية مجدية ومنافسة للمستثمرين بقيمة تقارب مليار دولار، إضافة الى استكمال التشريعات الناظمة للبيئة الاستثمارية، وإقرار إستراتيجية ترويج الاستثمار للأعوام 2023 – 2026، إضافة إلى تفعيل منصة الخدمة الاستثمارية الشاملة، والانتهاء من أتمتة الخدمات المتعلقة بتراخيص وممارسة الأنشطة الاقتصادية.
السفير التركي لدى الأردن أردام أوزان أشاد بمستوى العلاقات الثنائية بين تركيا والأردن وعمقها التاريخي والتي تعد ارضية صلبة وقوية لتطويرها مستقبلا في المجالات كافة، لا سيما الاستثمارية، مشيدا بالجهود التي تبذل من الحكومة الأردنية ووزارة الاستثمار لتحسين بيئة الأعمال والاستثمار، خاصة أن الأردن يمتاز ببيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومشجعة ويتمتع بميزات تنافسية مهمة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تعبيرية

حتى لا يفشل الرياديون.. فهم القوانين وإجراءات الحكومة أولا

منذ 32 دقيقة
ورشة بناء في عمان - (أرشيفية)

4.6 مليار دينار حجم التداول في قطاع العقار خلال 8 أشهر

منذ 36 دقيقة
سيدة تعمل في منشأة صناعية - (أرشيفية)

كفاءة الطاقة بالإنتاج الصناعي.. كيف نتجاوز الترشيد إلى المنافسة؟

منذ 37 دقيقة
بورصة عمان

مؤشر "البورصة" يرتفع 0.06 %

منذ 39 دقيقة
جانب من توقيع الاتفاقية - (من المصدر)

"العربي الإسلامي" يرعى اتفاقية لترجمة الفتاوى بلغة الإشارة

منذ 43 دقيقة
"ZINC" تكشف عن تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة

"ZINC" تكشف عن تقرير النظام البيئي للشركات الناشئة

منذ 44 دقيقة
افكار و مواقف
مكرم أحمد الطراونة

صوت الأردن الواضح

مكرم أحمد الطراونة |اليوم

المخمليون والحياد الإداري والأحزاب

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ما لا نعرفه عن حرب الحدود

ماهر أبو طير |اليوم

الإعلام لا ينقرض بل يتغير

تهاني روحي |اليوم

برنامج جديد للتصحيح الاقتصادي.. ماذا ننتظر؟

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
مستوطنون إسرائيليون يتهيأون للاعتداء على الفلسطينيين بحماية جيش الاحتلال في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

‏عن الإصلاح الديمقراطي الاستيطاني في إسرائيل‏

ترجمات |18 أيلول 2023
‏عاملة رعاية صحية تعد حقنة من لقاح "كوفيد 19"، أبوجا، نيجيريا، آذار (مارس) 2021 – (المصدر)‏

جذور الاستياء الجديد في الجنوب العالمي‏

ترجمات |16 أيلول 2023
الأسير الفلسطيني السابق صلاح الحموري - (المصدر)

صلاح الحموري.. سجين القدس وتهمته المقاومة

ترجمات |16 أيلول 2023
الرئيس الفلسطيني محمود عباس يعرض خريطة تبين مراحل الاستيلاء الاستعماري المتدرج على فلسطين - (أرشيفية)

السلطة الفلسطينية بعد ثلاثين عاماً من "اتفاقية أوسلو"

ترجمات |16 أيلول 2023
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات |13 أيلول 2023
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
 