باسم سعيد: "أوفتك القابضة" تحقق نجاحا شاملا في 2022 وتتطلع للتوسع خارجيا

عبدالرحمن الخوالدة

كشف الرئيس التنفيذي لمجموعة "أوفتك القابضة" باسم سعيد، تحقيق زيادة كبيرة في إيرادات المجموعة، من 26.2 مليون دينار في العام 2021 إلى 32.7 مليون، أي بزيادة حوالي 6.5 مليون دينار، موزعة جغرافيا بواقع 4.7 مليون دينار لأعمال المجموعة خارج المملكة. ولفت سعيد، إلى أن المجموعة نجحت العام الماضي في تحقيق صافي ربح قدره 1.8 مليون دينار مقارنة بـ300 ألف دينار في العام 2021، ما أسهم في تحقيق النجاح الشامل للمجموعة في العام 2022.

وقال سعيد في لقاء خاص مع "الغد"، حضره كذلك الرئيس المالي للمجموعة زيد السلمان: "إن خطط مجموعة "أوفتك" خلال العام الحالي، على المستوى المحلي، تستهدف التركيز على نشاط التمويل الاستهلاكي ممثلًا بشركة الوصلة للتمويل وإدراجه تحت مظلة البنك المركزي الأردني، إضافة إلى توسيع قاعدة العملاء عن طريق فتح قنوات تسويقية جديدة حتى تتمكن المجموعة من تقديم خدمات مناسبة لعملائها وتسريع وتسهيل إنجاز معاملاتهم.

وبين سعيد، أن مجموعة "أوفتك القابضة"، بدأت بعد جائحة "كورونا" بتنفيذ استراتيجية عمل جديدة تركز على التوسع والنمو؛ حيث انصب تركيزها على التوسع الجغرافي في العراق وفلسطين، ومساعدة العملاء في جميع البلدان، والعمل على استراتيجيات للتحول الرقمي والأتمتة، إلى جانب البحث عن أسواق جديدة في دول المنطقة لتعزيز الربحية وتقليل المخاطر، لافتًا إلى وجود خطط في المنظور القريب لدراسة السوق في كل من السعودية وسوريا وليبيا.

وأشار، إلى التاريخ العريق للمجموعة الممتد لأكثر من 100 عام والإرث الطويل في المجالات التي تعمل فيها، ما مكنها من توسيع خبراتها ومواكبة أحدث التقنيات واحتياجات التحول الرقمي لعملائها، في مختلف الأسواق التي تنشط فيها.

وفيما يتعلق بخط أعمال شركة الوصلة للتمويل؛ إحدى شركات المجموعة، ركزت الاستراتيجية الجديدة على أتمتة جميع العمليات الداخلية وتوسيع شبكة التجار لتزويد العملاء بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات للاختيار من بينها، إضافة إلى تفعيل السقف الذكي الدوار للعملاء كافة.

وبخصوص استراتيجية التوسع، فقد أكملت "أوفتك" عملية الاستحواذ الكامل على شركة "واتكو"، في أوائل العام 2021، لتعزيز مكانتها في مجال حلول الإضاءة.

وأشار سعيد، إلى أن جميع العوامل السابقة، والتي تم اتخاذها وتنفيذها بعد "كورونا" ومع وجود فريق إداري خبير وتوجيه سليم من مجلس الإدارة، أدت إلى الارتقاء بالمجموعة وزيادة أرباحها خلال العام 2022.

وحول اتخاذ المجموعة قرارًا بتوسيع نشاط شركة الوصلة للتمويل، أكد سعيد، أن هذا النوع من التمويل يعد من أحدث الأنشطة المالية غير المصرفية التي ستندرج تحت مظلة البنك المركزي الأردني، بموجب القانون الصادر رقم (107) لسنة 2021 نظام شركات التمويل.

واستعرض السلمان نمو حجم عملاء شركة الوصلة للتمويل وقيمته لدى المجموعة؛ "حيث بلغ عدد العملاء في العام 2022 حوالي 30 ألف عميل، مقارنة بحوالي 25 ألف عميل في العام 2021، ليحقق بذلك معدل نمو يبلغ 20 %، بينما بلغت قيمة التمويل الاستهلاكي الممنوح 16.5 مليون دينار خلال العام 2022، بزيادة نسبتها 34 % مقارنة بالعام 2021".

وأوضح، أن "التمويل الاستهلاكي هو كل أشكال التمويل التي تتجه إلى تمكين المقترض من شراء سلعة معمرة بغرض الاستهلاك وسداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة، فهو يخاطب في المقام الأول القطاع العائلي، والأفراد بشكل عام".

وبين، أن هذا النوع من التمويل يعد أحد الوسائل الرئيسية لتحقيق العدالة الاجتماعية؛ حيث يتيح للطبقات المتوسطة ومحدودة الدخل الوصول إلى الخدمات المالية، ما يسهم في تحقيق الشمول المالي الذي يعد أحد الأركان الأساسية لأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي أقرتها منظمة الأمم المتحدة، ويمثل عنصرًا رئيسيًا في استراتيجية تنفيذ خطة التنمية المستدامة للأردن للعام 2030.

وتعليقًا على توصية مجلس إدارة المجموعة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 3.5 % عن العام 2022 وما يعكسه هذا القرار، قال سعيد: "إن مجموعة "أوفتك القابضة"، مملوكة لمساهميها وتوزيعات الأرباح تأتي نتيجة طبيعية لتحقيق نتائج مالية جيدة، وقدرة مجلس إدارة المجموعة وفريق الإدارة على ترجمة النتائج المالية الجيدة إلى نقد متاح لتوزيع الأرباح تقطع شوطًا طويلًا نحو إثبات قوة المجموعة الأساسية واستدامتها للمساهمين".

واعتبر سعيد، أن توزيع هذه النسبة من الأرباح يعكس حجم الثقة الكبيرة للمجموعة، كما أنه مؤشر للتخطيط السليم للأعمال والقرارات والسياسات التي تلتزم بها.

وشدد، على أن مجلس الإدارة دائمًا ما يوازن بين الصحة المالية طويلة الأجل للمجموعة والأهداف قصيرة ومتوسطة المدى لمختلف الجهات المعنية، ولطالما كانت قوة مركز المجموعة المالي على المدى الطويل ذات أهمية قصوى، ومن هنا "يأتي التاريخ العريق الذي نفتخر به".

وفيما يتعلق بأكثر القطاعات التي حققت مبيعات، بين السلمان، أن المجموعة استطاعت زيادة الإيرادات من عقود التمويل بما يقارب 1.2 مليون دينار، بزيادة نسبتها 28 % مقارنة بالعام 2021، إضافة إلى زيادة مبيعات الأجهزة المكتبية والبنكية وخدماتها وملحقاتها بما يقارب 1.5 مليون دينار، وبزيادة نسبتها 12 % مقارنة بمبيعات العام 2021، علاوة على تمكن المجموعة من زيادة مبيعات البرامج وتكنولوجيا المعلومات وخدماتها وملحقاتها، بما يقارب 3.8 مليون دينار، بزيادة نسبتها 40 % مقارنة بمبيعات العام 2021.

يشار، إلى أن مجموعة "أوفتك القابضة" هي شركة مساهمة عامة مدرجة في سوق عمان المالي تحت رمز (OFTC)، وتعمل برأس مال إجمالي يبلغ 34.85 مليون دينار.

وتعمل هذه الشركة الإقليمية الرائدة في ثلاثة قطاعات رئيسية، وتضم شركة "أوفتك" التي توفر خدمات وحلولاً مبتكرة في مجالات الأعمال والتكنولوجيا والأمن السيبراني، وشركة "الوصلة" التي تقدم حلول التمويل الاستهلاكي الميسرة، إضافة إلى شركة "واتكو"، المتخصصة بحلول الإنارة ومنتجات الإضاءة الهندسية المتطورة.

وتعد جميع الحلول التي تقدمها المجموعة مصممة خصيصًا لتوفير قيمة مستدامة لدى عملائها وشركائها ومورديها وجميع الجهات المعنية بأعمالها على حد سواء.

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باسم سعيد وإلى جانبه الرئيس المالي للمجموعة زيد السلمان خلال لقاء مع "الغد" - (تصوير: أمير خليفة)