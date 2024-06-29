 
السبت 29 حزيران 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بحث التسهيلات وازالة المعيقات بين " صناعة الأردن" والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

بحث التسهيلات وازالة المعيقات بين " صناعة الأردن" والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية
بحث التسهيلات وازالة المعيقات بين " صناعة الأردن" والاتحاد العام للصناعات الفلسطينية

بحث رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير ورئيس اتحاد الصناعات الفلسطينية نصّار نصّار، خلال لقاء عقد في مبنى غرفة صناعة الأردن، سبل دفع عجلة التكامل والتعاون الاقتصادي بين البلدين، انطلاقاً من العلاقة التاريخية الأخوية ووحدة المصير المشترك.

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واتفق الطرفان خلال اللقاء  على ضرورة العمل الجاد والحقيقي لترسيخ مبدأ السوق الواحدة بما يسهم في تعزيز تنافسية المنتجات الأردنية والفلسطينية في كلا السوقين.

 

ولتحقيق هذا الهدف المشترك وذلك من خلال توفير كافة التسهيلات اللوجستية وتبسيط الاجراءات وازالة كافة المعيقات التي تحول دون تحقيق هذا الهدف الاستراتيجي الكبير وشددا على اهمية سهولة حركة البضائع بشكل مباشر في كلا الاتجاهين (door to door) وليس وفق الالية المتبعة حاليا والمتمثلة في تنزيل البضائع وتحميلها من شاحنة الى اخرى على المعبر ما يعرقل انسيابها ويرفع تكلفة المنتجات للمستهلك النهائي في كلا البلدين.

 ودعا الطرفان الى ضرورة العمل على رفع جودة المنتجات المصنّعة في البلدين بما يسهم في تعزيز تنافسيتها مقابل المنتجات المستوردة في السوقين الاردني والفلسطيني بالاضافةلاستهداف الاسواق الاقليمية والعالمية بشكل مشترك.

كما اكد الجانبان على اهمية تطبيق الاعتراف المتبادل بين مؤسستي المواصفات والمقاييس في الاردن وفلسطين بما يسهم في سهولة تدفق البضائع في كلا الاتجاهين دون اعاقة او تأخير.

ولتحقيق هذه الرؤية المشتركة اتفق الطرفان على عقد اجتماع قريب وموسع يضم اعضاء مجالس ادارات المؤسستين وممثلي القطاعات الصناعية المختلفة لمناقشة كافة التفاصيل ووضع خارطة طريق لتحقيق التكامل الاقتصادي والذي يضمن احلال المنتجات الصناعية بدل كثير من المنتجات المستوردة في كلا الجانبين، وبما يسهم في توسيع قاعدة الانتاج الصناعي وفتح مشاريع انتاجية جديدة توفر عشرات الآلاف فرص العمل وتسهم في رفع المستوى الاقتصادي لدى الشعبين الشقيقين.

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