بحث سكة "العقبة والماضونة" مع السعوديين قريبا

تيسير النعيمات

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أكد مصدر حكومي أن ممثلين عن الحكومة والصندوق السعودي الأردني للاستثمار سيجتمعون خلال الأيام القليلة المقبلة لمناقشة تقرير الصندوق حول دراسات المتعلقة بمشروع سكة الحديد لغايات الشحن بين ميناء العقبة ومنطقة الماضونة.وبين المصدر الذي فضل عدم كشف هويته أن الصندوق طلب مسبقا مدة إضافية لاستكمال الدراسات الفنية ولمزيد من دراسات الجدوى الاقتصادية للمشروع.وكان الصندوق طلب في آذار(مارس) الماضي تمديدا لمدة 6 أشهر إضافية لمزيد من الدراسات للمشروع .ويتكفل الصندوق فضلا عن تنفيذ الدراسات بتمويل المشروع وتنفيذه في حال اتفقت الحكومة مع الصندوق وتقديم الدراسات مجانا في حال عدم الاتفاق، بحسب ما أكده مصدر آخر في وقت سابق لـ"الغد".وكان المصدر أكد أن الحكومة تجري حاليا مفاوضات بشأن تنفيذ مشروع سكة الحديد الوطنية الذي يعد اللبنة الأولى في المخطط الشمولي للربط السككي بين المحافظات.وهذا المشروع سوف يمر في حال إنجازه بأغلبية محافظات المملكة، ويخدم نقل البضائع فقط من موانئ العقبة إلى منطقة الماضونة جنوب العاصمة عمان.وكان صندوق الاستثمار الأردني وقع في حزيران (يونيو) من العام الماضي مذكرة تفاهم مع الصندوق السعودي الأردني للاستثمار، بهدف تمكين الأخير من بحث فرصة الاستثمار في مشروع شبكة السكك الحديدية الوطنية في الأردن.ويتضمن مقترح المشروع إنشاء سكة حديد بطول 418 كيلومتراً، تربط ميناء حاويات العقبة بميناء الماضونة البري المزمع إنشاؤه جنوب عمّان، وذلك لنقل الحاويات، والفوسفات، والحبوب.يشار إلى أن مشروع السكك الحديدية الوطنية أحد المشاريع الواردة في قانون صندوق الاستثمار الأردني رقم (16) لسنة 2016، الذي تأسست بموجبه شركة الصندوق السعودي الأردني للاستثمار عام 2017.