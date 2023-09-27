الأربعاء 27 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

بدء أعمال إجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية الأردنية

بدء أعمال إجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية الأردنية
بدء أعمال إجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية الأردنية
بدأت في مقر منظمة التجارة العالمية في مدينة جنيف السويسرية ولمدة ثلاثة أيام أعمال اجتماعات المراجعة الثالثة للسياسة التجارية للأردن، وذلك بمشاركة وفد رسمي برئاسة وزير الصناعة والتجارة والتموين يوسف الشمالي وبحضور  أمين عام الوزارة دانا الزعبي والمندوب الدائم للأردن لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف سعادة السفير وليد عبيدات.اضافة اعلان
واستهل الشمالي كلمته الافتتاحية بتأكيد إلتزام الأردن بالنظام التجاري متعدد الأطراف وبعملية مراجعة السياسة التجارية كأحد معززات المبادئ الرئيسية لمنظمة التجارية في ضمان الشفافية وممارستها بين الدول الأعضاء، وأشار إلى أن الأردن أجاب على معظم الاستفسارات الواردة من الدول الأعضاء والتي بلغ عددها 140 سؤال.
واستعرض الشمالي أبرز التطورات على جميع الجوانب الاقتصادية والتجارية خلال فترة المراجعة (2016 – 2022)، وبيّن أن الأردن تمكن من الحفاظ على متانة الاقتصاد الاردني والالتزام بالنظام التجاري العالمي متعدد الاطراف بالرغم من الأزمات المتتالية والمعيقات التي واجهت سلاسل الإمداد وتدفق التجارة العالمية خلال فترة الجائحة والتحديات الجيوسياسية الاقليمية والعالمية.
وأوضح الشمالي بأنه وبرعاية ملكية سامية، تم إطلاق رؤية التحديث الاقتصادي لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والشاملة، واستعرض عدد من الانجازات لتسهيل بيئة الاعمال واطلاق برامج لتعزيز تنافسية القطاعات الاقتصادية، وشدد على الاهمية التي يوليها الاردن لتمكين المرأة اقتصادياً من خلال التعديلات على عدد من التشريعات والاجراءات التمكينية والاصلاحية لدعم المرأة في سوق العمل. 
وخلال تقديمه اجتماعات الأردن الثالثة لمراجعة السياسة التجارية، بيّن رئيس هيئة مراجعة السياسة التجارية في المنظمة المندوب الدائم للملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية السفير صقر المقبل بأن الأردن حقق نجاحاتٍ متعددة في مجال تسهيل الأعمال وتعزيز الاستثمارات، وأثنى على الخطة طويلة الأمد التي تبناها الأردن تحت مسمى رؤية التحديث الاقتصادي للسنوات العشر.
وبدوره أثنى محاور الجلسة  الممثل الدائم للمغرب بجنيف السفير عمر زنيبر خلال الجلسة الافتتاحية أن الأردن من الدول الفعّالة في الإلتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية وانعكس ذلك من خلال اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي وقعها الأردن مع شركائه التجاريين من دول وتكتلات اقتصادية، وبيّن أن الاردن من الاقتصادات التي اظهرت متانة عالية خلال أزمة فيروس كوفيد 19، وحقق انتعاشاً خلال العام 2022 نتيجة الزيادة في دخل السياحة وارتفاع مساهمة القطاع الخارجي، وثمن الاجراءات المتخذة من قبل الاردن والاصلاحات الاقتصادية لمعالجة التحديات التي تواجه الاقتصاد الأردني والتي ساهمت في التعافي للاقتصاد. 
هذا وتستمر عملية المراجعة خلال الثلاث الايام المقبلة تقوم الدول الاعضاء في المنظمة والبالغ عددها 164 عضوا بمناقشة الوفد الرسمي بكافة المواضيع المتضمنة في تقريري الحكومة وتقرير سكرتارية المنظمة الذين يعكسان التطورات والتقدم الذي أحرزته اللأردن خلال فترة المراجعة في السياسات التجارية والاستثمارية ما انعكس إيجابيًا على بيئة الأعمال وجذب الاستثمارات، هذا وقد بدأت عملية المراجعة للسياسة التجارية للمملكة منذ حوالي عام ونصف وبمشاركة كافة الوزارات والجهات ذات الصلة بالاقتصاد.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
تراجع الذهب لأدنى مستوياته عالميا

38.7 دينار سعر غرام الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

منذ3 ساعة
الحاج توفيق يدعو لبناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية

الحاج توفيق يدعو لبناء نهج اقتصادي جديد بين الأردن والسعودية

منذ3 ساعة
تعبئة بنزين داخل سيارة - (تعبيرية)

أسعار الطاقة تلتهم ميزانية الأردنيين

منذ5 ساعة
زلزال-750x430

مرصد الزلازل يسجل اليوم هزة ارضية جنوب بحيرة طبريا

منذ6 ساعة
وزيرة التخطيط والتعاون الدولي زينة طوقان

الأردن يشارك في الاجتماع السنوي الثامن لمجلس محافظي البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية

منذ24 ساعة
فندق - (تعبيرية)

99 % نسبة إشغال فنادق العقبة في عطلة نهاية الأسبوع

26 أيلول 2023
افكار و مواقف

القفز فوق الفلسطينيين بالبراشوت

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

مكالمة منتصف الليل في تعديل الحكومة

ماهر أبو طير |اليوم

الجداول الانتخابية تسخن الأجواء و" الدعم المؤجل" يؤزمها

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
1695630480234679600

‏في العقيدة الأميركية الحرب هي الشرط المسبق للسلام‏

ترجمات |25 أيلول 2023
المبعوث الفرنسي إلى لبنان جان إيف لودريان يتحدث بالهاتف من بيروت - (أرشيفية)

المساعي الفرنسية تتجدد في بيروت

ترجمات |22 أيلول 2023
سيارة إسعاف عند حاجز في تارودانت المغربية في أعقاب الزلزال الذي ضرب البلد مؤخرًا - (المصدر)

المغرب يتحد في أعقاب الزلزال

ترجمات |24 أيلول 2023
Untitled-الرئيسان الأوكراني فلوديمير زيلنسكي والأميركي جو بايدن في كييف – (أرشيفية)

"حتى آخر أوكراني"

ترجمات |24 أيلول 2023
‏مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين في لبنان بعد الاشتباكات الأخيرة - (المصدر)‏

لماذا يجب أن يتحدث الفلسطينيون عن "عين الحلوة"؟

ترجمات |24 أيلول 2023
‏جنود فرنسيون من ‏‏فوج المشاة 126‏‏ وجنود ماليون، 17 آذار (مارس) 2016 - (أرشيفية)‏

أفريقيا على مفترق الطرق

ترجمات |23 أيلول 2023
 