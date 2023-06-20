بدء أعمال منتدى المال والأعمال الأردني –العراقي

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افتتح وزير الصناعة والتجارة والتموين، ووزير العمل يوسف الشمالي، مندوبا عن رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، صباح اليوم الثلاثاء، في عمان، أعمال منتدى المال والأعمال الأردني –العراقي.وينظم المنتدى الذي يشارك فيه مسؤولين حكوميين وأصحاب أعمال وشركات من البلدين مجلس الأعمال العراقي في عمان، تحت شعار " بناء جسور الازدهار المشترك"ويمثل المنتدى تظاهرة اقتصادية تسعى للانتقال بعلاقات البلدين التجارية والصناعية والاستثمارية لمرحلة جديدة من التعاون والمنافع التي تخدم مصالح الشعبين الشقيقين.ويناقش المشاركون بالمنتدى جلسات عمل تتمحور حول "الاستثمار في القطاع المالي والمصرفي.. الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح"، و"البيئة الاستثمارية والفرص الاستثمارية المتاحة والقوانين والتعليمات الناظمة للاستثمار في كل من العراق والأردن".كما يناقش المشاركون من خلال الجلسات الحوارية "الاستثمار في القطاع الصناعي والطاقة والتعدين ومشاريع التطوير العقاري.. الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح"، و"الاستثمار في قطاع النقل والخدمات والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.. الفرص، التحديات، التجارب وقصص النجاح"وسيقام على هامش المنتدى لقاءات ثنائية بين المشاركين ومعرض للشركات لعرض منتجاتها وخدماتها والتطور الذي وصلت إليه أمام شريحة متخصصة وفتح قنوات توزيع جديدة ما يسهم بزيادة مبادلات البلدين التجارية وتوسيع قاعدة السلع المتبادلة بينهما.