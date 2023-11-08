بدء بيع بذار القمح والشعير للمزارعين بأسعار مدعومة عبر "التعاونية الأردنية"

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أعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية البدء ببيع البذار المُحسّن من القمح والشعير للمزارعين من خلال محطات إكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة "الشمال والوسط والجنوب"، وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.وقال مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، إن كميات البذار المُحسنّ من القمح والشعير للموسم الحالي متوفرة في محطتي بذار إربد ومأدبا بالإضافة إلى مركز البيع في الكرك، منوهاً إلى أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم (500) دينار، وطن بذار الشعير (420) ديناراً.وأكد الشلبي أن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المُحسن من القمح والشعير للمزارعين، والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.يشار إلى أن مشروع إكثار البذار يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لاستغلال أراضيهم؛ من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، وكذلك المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.