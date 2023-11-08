الأربعاء 08 تشرين الثاني 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بدء بيع بذار القمح والشعير للمزارعين بأسعار مدعومة عبر "التعاونية الأردنية"

قمح - (تعبيرية)
قمح - (تعبيرية)
أعلنت المؤسسة التعاونية الأردنية البدء ببيع البذار المُحسّن من القمح والشعير للمزارعين من خلال محطات إكثار البذار التابعة لها في أقاليم المملكة "الشمال والوسط والجنوب"، وبأسعار مدعومة من قبل الحكومة.اضافة اعلان

وقال مدير عام المؤسسة عبد الفتاح الشلبي في تصريح صحافي اليوم الأربعاء، إن كميات البذار المُحسنّ من القمح والشعير للموسم الحالي متوفرة في محطتي بذار إربد ومأدبا بالإضافة إلى مركز البيع في الكرك، منوهاً إلى أن سعر بيع طن بذار القمح المغربل والمعقم (500) دينار، وطن بذار الشعير (420) ديناراً.

وأكد الشلبي أن المؤسسة توفر العديد من أصناف البذار المُحسن من القمح والشعير للمزارعين، والتي تمتاز بجودتها العالية، وغزارة إنتاجها، وملاءمتها للمناطق حسب معدلات الهطول المطري.

يشار إلى أن مشروع إكثار البذار يهدف إلى المساهمة في تعزيز الأمن الغذائي، وتشجيع أصحاب الحيازات الصغيرة لاستغلال أراضيهم؛ من خلال تأمينهم وتزويدهم بالبذار المناسبة، وزيادة المساحات المزروعة، وتوفير فرص عمل، وكذلك المساهمة في حل مشكلتي الفقر والبطالة.
share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
1601234449Neoqq

المجوهرات والمنتجات الكيماوية تتصدر قائمة الصادرات الوطنية خلال 8 أشهر

منذ3 ساعة
تراجع الفاتورة النفطية بنسبة 19.2% خلال 8 أشهر

تراجع الفاتورة النفطية بنسبة 19.2% خلال 8 أشهر

منذ3 ساعة
373232_58_1696344623

هيئة إدارية جديدة لنقابة اصحاب تأجير السيارات السياحية

منذ23 ساعة
39.5 دينار سعر الذهب محليا

40 دينارا سعر الذهب عيار 21 بالسوق المحلية

07 تشرين الثاني 2023
إنتاج: تعاون أردني فلسطيني لإعادة الحياة لقطاع غزة التكنولوجي

إنتاج: تعاون أردني فلسطيني لإعادة الحياة لقطاع غزة التكنولوجي

07 تشرين الثاني 2023
63392595-99aa-41aa-bf90-7e2ff7c03963

"كوريا سوثرن بور" تتبرع بأجهزة «برايل» لجمعية الضياء الخيرية للمكفوفين

07 تشرين الثاني 2023
افكار و مواقف

الفلسطينيون والمنعطف التاريخي

د.عبدالله سرور الزعبي |اليوم

الاشتباك الأردني المكثف حول غزة

د. محمد حسين المومني |اليوم
ماهر أبو طير

ماذا يخطط الإسرائيليون للضفة الغربية؟

ماهر أبو طير |اليوم

شجاعة ملكة

سائد كراجة |اليوم

ليسوا بشرا

أحمد حمد الحسبان |اليوم
ترجمات
الناشطة المصرية زين رحمة تواجه كلاريسا وارد من (سي إن إن) بشأن تغطية الشبكة المنحازة لإسرائيل، 20 تشرين الأول (أكتوبر) - (المصدر) ‏

كيف فضحت حرب إسرائيل على غزة كراهية الغرب للفلسطينيين‏

ترجمات | منذ18 ساعة
رايات "حماس" و"فتح" و"الجهاد الإسلامي" ترتفع في جنازة شهداء في الضفة الغربية المحتلة - (أرشيفية)

حصيلة ضحايا الاحتلال في الضفة تتزايد.. والغضب يتصاعد

ترجمات | منذ18 ساعة
1699265024035905200

الولايات المتحدة، حزب الله، وكيفيات إدارة التصعيد‏

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
1699265023985905000

هل إسرائيل مستعدة للسيطرة على غزة؟

ترجمات |06 تشرين الثاني 2023
معاريف

هبط عن السلم

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
مقاتلون من كتائب القسام الفلسطينية في قطاع غزة - (أرشيفية)

كيف سيتعامل الجيش الإسرائيلي مع القتال في المناطق الحضرية؟

ترجمات |05 تشرين الثاني 2023
 