الجمعة 14 تموز 2023
النسخة المطبوعة

بسبب أزمة التمويل.. "الأغذية العالمي" يقلص مساعدات اللاجئين في الأردن

العلم الأردني
العلم الأردني
أعلن برنامج الأغذية العالمي، تقليص مساعداته الغذائية الشهرية المقدمة لـ465 ألف لاجئ مستفيد في المملكة، اعتبارا من شهر آب/ أغسطس المقبل، بسبب أزمة التمويل غير المسبوقة.اضافة اعلان

وذكر البرنامج في بيان صحفي اليوم الجمعة، أنه سيتم اعتبارا من الشهر المقبل منح الأولوية في تقديم المساعدات للأسر الأشد حاجة، ليتم بشكل تدريجي استثناء نحو 50 ألف فرد من المساعدة الشهرية، وذلك لتوجيه الموارد المحدودة لتلبية احتياجات اللاجئين الأكثر فقرا وحاجة.

وأكد البرنامج، أن هذا القرار جاء بعد أن استنفذ جميع الخيارات، بما في ذلك خفض قيمة المساعدات النقدية بداية الشهر الحالي بمقدار الثلث لجميع اللاجئين المستفيدين خارج المخيمات.

وعبر المدير القطري والممثل المقيم لبرنامج الأغذية العالمي في الأردن، ألبرتو كوريا مينديز، عن القلق الشديد للبرنامج إزاء تقليص المساعدات، والذي سيزيد من معاناة الأسر اللاجئة ويجعلها أكثر عرضة لخطر انعدام الأمن الغذائي، لا سيما الفئات الأكثر ضعفا، بما في ذلك الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة.

وأشار إلى أن البرنامج ما زال يواجه نقصا حادا في التمويل بنحو 41 مليون دولار حتى نهاية عام 2023، مبينا أن البرنامج سيضطر إلى خفض مساعداته بشكل أكبر، في حال عدم الحصول على التمويل اللازم.

وأوضح، أن البرنامج يواصل العمل بشكل وثيق مع الحكومة الأردنية والدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة؛ لجمع التمويل اللازم من خلال العديد من المبادرات المحلية والإقليمية والدولية، لافتا إلى أن البرنامج يحتاج إلى تمويل بشكل طارئ لمواصلة تقديم المساعدة للأسر الأشد احتياجا. (بترا)
الطيران - طائرة

تشغيل رحلات من عمان إلى الغردقة جواً نهاية الشهر الحالي منذ23 ساعة

البترا

البترا : 5 منشآت سياحية توفر 500 غرفة فندقية جديدة 13 تموز 2023

الحمل الكهربائي يسجل 3500 ميجاواط مساء الأربعاء

الحمل الكهربائي يسجل 3500 ميجاواط مساء الأربعاء 13 تموز 2023

56% نسب اشغال فنادق المملكة

56% نسب اشغال فنادق المملكة 13 تموز 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
أرشيفية

السياحة والمغتربون يرفعان الطلب على الدينار

منذ21 ساعة
منصة زين تطلق برنامج "Future Founders" لطلاب "الأردنية"

منصة زين تطلق برنامج "Future Founders" لطلاب "الأردنية"

منذ21 ساعة
اعمدة كهرباء ضغط عالي - كهرباء

"الكهرباء" تستبعد تسجيل أحمال قياسية حاليا

منذ21 ساعة
جهاز تكييف

إقبال ضعيف على أجهزة التكييف

منذ21 ساعة
مؤشر "البورصة" ينخفض 0.18 %

البورصة ترتفع %0.16

منذ21 ساعة
تكسي

%7 زيادة وسائط النقل العام

منذ21 ساعة
افكار و مواقف
ترجمات
1689157353301110400

‏الموصل العراقية تنهض من رماد "داعش" وتعيد بناء نفسها

ترجمات |12 تموز 2023
بطارية من النظام الصاروخي MLR تطلق النار من على عربة مجنزرة – (أرشيفية) ‏

‏الذخائر العنقودية لن تكسب الحرب في أوكرانيا

ترجمات |11 تموز 2023
أطفال ونساء من عائلات "داعش" في مخيم الهول في سورية - (أرشيفية)

مستقبل الإعادة إلى الوطن من شمال شرق سورية

ترجمات |10 تموز 2023
اتفاقيات كامب ديفيد، 1978: لوحة معروضة في المتحف الحربي القومي بالقاهرة – (المصدر)

على خطى لورانس العرب (6-6): لورانس في ظلال القاهرة‏

ترجمات |09 تموز 2023
شاخصة تحذيرية إسرائيلية في منطقة الحدود الشمالية مع سورية - (أرشيفية)

كيف خسرت إسرائيل الحرب الأهلية السورية؟

ترجمات |08 تموز 2023
تمرد "فاغنر" في روسيا

ردود الفعل الإيرانية على تمرد "فاغنر" في روسيا

ترجمات |05 تموز 2023
 