الخميس 28 كانون الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

بطاقة خصم 5% في الاستهلاكية العسكرية لمنتسبي الضمان

فرع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في بني كنانة
فرع المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في بني كنانة
أكد رئيس غرفتي صناعة الأردن وعمان المهندس فتحي الجغبير الأهمية الكبيرة لأسواق المؤسسة الاستهلاكية العسكرية في استيعاب المنتجات الوطنية، وذلك للأعداد االكبيرة لفروع المؤسسة وانتشارها في جميع محافظات المملكة، والإقبال الكبير الذي تشهده أسواقها من جميع المواطنين، عسكريين ومدنيين، موضحا أن القطاع الصناعي يتطلع إلى مزيد من التعاون مع المؤسسة بما يسهم في زيادة تواجد المنتجات الوطنية في أسواقها.اضافة اعلان

وأضاف الجغبير خلال لقاء في غرفة صناعة عمان، اليوم الخميس، بحث آليات تعزيز تواجد المنتجات الوطنية وحل المعيقات التي تواجه دخول المنتجات الأردنية إلى أسواق المؤسسة، بحضور مدير المؤسسة العقيد محمد الحديد ومدير المشتريات المقدم أيمن المجالي ونائب رئيس الغرفة تميم القصراوي، أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية هي مؤسسة وطنية بامتياز تحرص على توفير احتياجات المواطنين من السلع المختلفة بأسعار منافسة وبجودة عالية، إضافة إلى حرصها على زيادة تواجد المنتجات الوطنية في أسواقها.

وأشاد بالتطور الذي شهدته أسواق المؤسسة والتي تبلغ (102) سوق في مختلف محافظات المملكة، مشيرا إلى أنه إدراكا من برنامج "صنع في الأردن" لأهمية المؤسسة الاستهلاكية العسكرية، فقد حرصت على وجود ممثل للمؤسسة في اللجنة التوجيهية العليا للبرنامج.

من جهته، أكد الحديد حرص المؤسسة على دعم الصناعات الوطنية، في ظل الجودة العالية التي تتمتع بها والتزامها بالمواصفات والمقاييس المطلوبة، إيمانا من القوات المسلحة الأردنية بأن دعم الصناعة الوطنية هو دعم للوطن، مبينا أن الصناعات الوطنية تلقى رواجا كبيرا وتحتل منتجاتها حيزا كبيرا من أسواق المؤسسة التي تشغل حوالي (6) آلاف موظف وموظفة.

وأوضح الحديد أن المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بدأت تطوير خدماتها المقدمة للمواطنين، وذلك من خلال إصدار بطاقة تمنح حامليها من العسكريين والمتقاعدين العسكريين خصما خاصا يصل إلى 10% من إجمالي قيمة الفاتورة، كما أصدرت المؤسسة بطاقة خاصة بمشتركي المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي تمنح حامليها خصما يصل إلى 5% من قيمة فواتيرهم في أسواق المؤسسة.

وجرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا التي تخص بعض الشركات الصناعية، إضافة إلى مناقشة مقترح إقامة يوم للصناعة الأردنية في أسواق المؤسسة.
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