الإثنين 03 تموز 2023
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بعد تخفيض الديزل.. رفع سعر طن الطحين الموحد 5 دنانير

أكياس طحين في مستودع بعمان - (الغد)
أكياس طحين في مستودع بعمان - (الغد)
 رفعت وزارة الصناعة والتجارة والتموين أسعار بيع الطحين الموحد المنتج من قبل مطاحن القطاع الخاص ومطحنة الجويدة بمقدار 4.95 دينار في تسعيرة الشهر الحالي.اضافة اعلان
وبحسب لائحة الأسعار الجديدة التي حصلت عليها "الغد" أصبح سعر طن الطحين الموحد في تسعيرة الشهر الحالي 172.75 دينار مقابل 167.8 دينار مقارنة بمستويات الشهر الماضي وبنسبة زيادة بلغت 3 %.
وجاء رفع أسعار الطحين الموحد ضمن المراجعة الشهرية التي تجريها وزارة "الصناعة" لكلف إنتاج الخبز وتحديدا بعد تعديل أسعار مادة الديزل (السولار) التي تعد من أطراف معادلة كلف الإنتاج.
وتقوم الوزارة بداية كل شهر، بتعديل أسعار مادة الطحين؛ إذ يتم تخفيض أسعار الطحين في حال ارتفاع أسعار الديزل (السولار) فيما تقوم برفع أسعار الطحين في حال تخفيض أسعار المحروقات، وفي حال ثبات أسعار المحروقات تبقى أسعار الطحين ثابتة.
وكانت الحكومة قررت تخفيض أسعار الديزل والكاز في تسعيرة الشهر الحالي بنسبة 5.5 % ليصبح سعر اللتر 67.5 قرش بدلا من  71.5 قرش اي ما يعادل 4 قروش عن كل لتر.
وقرر مجلس الوزراء، في وقت سابق، الاستمرار بتثبيت أسعار الخبز حتى نهاية العام الحالي والاستمرار بتقديم الدعم النقدي لجميع المخابز غير الآلية (الحجرية ونصف الآلية) بقيمة (4) دنانير مقطوعة، والتي تبلغ مسحوباتها اليومية من مادة الطحين طنا واحدا، سواء أكانت المسحوبات طنا واحدا أو أقل.
وبحسب القرار، ستستمر أسعار الخبز كما هي عليه حاليا بواقع 320 فلسا للخبز من نوع "الكماج الكبير"، و400 فلس لنوع "الكماج الصغير"، و350 فلسا لخبز الطابون أو المشروح أو الوردة أو المنقوش.
ويبلغ معدل استهلاك المملكة الشهري من مادة الطحين الموحد المخصص لإنتاج الخبز حوالي 52 ألف طن؛ أي ما يعادل قرابة 1750 طنا يوميا، فيما يصل استهلاك المملكة من مادة القمح إلى 90 ألف طن شهريا.
ويوجد في المملكة حوالي 2000 مخبز منتشرة في عموم المملكة تشكل المخابز الحجرية منها حوالي 1200 مخبز، فيما يقدر استهلاك الفرد من مادة الخبز بحوالي 90 كيلوغراما سنويا، بحسب دراسات حكومية. 
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