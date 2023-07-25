بعد تراجع خلال النصف الأول.. بورصة عمان أمام تحديات وتنتظر حلولا

عبدالرحمن الخوالدة

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بينما تظهر الأرقام الرسمية تراجع أداء بورصة عمان في النصف الأول من العام الحالي، دعا خبراء إلى معالجة التحديات التي تعيق نمو السوق المالية خصوصا في ظل حالة الجمود الاقتصادي الذي يسيطر على معظم اقتصادات العالم.وبين الخبراء في تصريحات خاصة لـ"الغد"، أن المستثمرين في بورصة عمان يصطدمون بتحديات عدة، كان لها تأثير على نمو رأس المال داخلها ومنها، قلة السيولة وارتفاع حجم العمولة على التداول إضافة إلى انسحاب بعض الاستثمارات الأجنبية للصناديق الناشئة وتراجع تصنيف بورصة عمان على المستوى الدولي.ويضاف إلى ذلك أيضا، عزوف الاستثمار المؤسسي عن الاستثمار في السوق مثل البنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار والاستثمار وصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، إلى جانب افتقار شركات المساهمة العامة الأردنية، إلى ما يسمى "خدمة العلاقات العامة المالية".وبهدف زيادة حجم التدوال في بورصة عمان، ورفع رأس المال دعا الخبراء، إلى ضرورة تخفيض رسوم عمولات التدوال التي تعد مرتفعة إلى جانب تخفيض ضريبة الدخل على المستثمرين علاوة على رفع تصنيف بورصة عمان من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة أسوة بالبورصات الخليجية.كما دعا الخبراء، إلى ضرورة العمل على تنشيط التداول وجذب الاستثمارات من خلال تكثيف حملات الترويج والتسويق لبورصة عمان لاستقطاب صناديق الاستثمار العالمية واستقطاب كفاءات فنية لهيئة الأوراق المالية والبورصة، إضافة إلى دعوة البنوك الأردنية لإنشاء صناديق استثمار مشتركة في البورصة تعزز من السيولة وتستقطب جزءا من ودائع المواطنين في البنوك.وكان حجم التدوال في بورصة عمان، تراجع خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة %7.7 إذ بلغ نحو 851.5 مليون دينار، وبمعدل يومي لحجم التداول بلغ نحو 6.4 مليون دينار، مقارنة مع 923 مليون دينار ومعدل تداول يومي بلغ نحو 7 ملايين دينار لنهاية شهر حزيران (يونيو) من العام الماضي، وتم تداول 586.9 مليون سهم تمت من خلال 375.9 ألف عقد لنهاية حزيران(يونيو) الماضي، وأغلق المؤشر في النصف الأول من العام الحالي عند مستوى النقطة 2465، في حين أغلق للفترة نفسها من العام الماضي عند مستوى 2476.واستحوذ قطاع الصناعة على نحو 35 % من حجم التداول والذي بلغ قرابة 306 ملايين دينار تلاه القطاع المالي بنسبة 33 % وبحجم تداول بلغ 286 مليون دينار، ليحل قطاع الخدمات في المرتبة الأخيرة بنسبة 31 % وبحجم تداول بلغ 271 مليون دينار.وقال الخبير المالي محمد البشير: "إن تواضع معدلات التدوال في بورصة عمان واستقرارها على ذلك منذ فترة وانحسار الأرباح فيها بشكل واضح على بعض الشركات الاستخراجية والتحويلية والبنوك وبعض الشركات المصرفية، يعبر عن الحالة التي يشهدها الاقتصاد الوطني".ولفت، إلى أن المستثمرين يصطدمون بتحديات عدة أثرت على نمو رأس المال الخاص بهم، ومن أبرزها قلة توفر السيولة لديهم.ووفق البشير، تكمن أهمية زيادة رأس مال المستثمرين في البورصة بأنها تساعد في توزيع الثروة لدى المستثمرين وزيادة أرباح المستثمرين والتي تنعكس عادة على توسع أنشطة الشركات وقدرتها على توفير فرص العمل.وبقصد زيادة حجم التدوال في البورصة ورفع رأس المال دعا إلى ضرورة تخفيض رسوم عمولات التدوالات التي تعد مرتفعة، إضافة إلى تخفيض ضريبة الدخل على المستثمرين وإن يبدأ فرضها من بعد سقف 10 آلاف دينار.بدوره، بين المستشار المالي والاستثثماري سامر سنقرط أن المستثمرين في بورصة عمان يواجهون تحديات عدة ومنها، غياب عمق السوق وارتفاع حجم العمولات والضريبة على التداول، إضافة إلى عدم فعالية الرقابة من الجهات الرسمية إلى جانب عزوف الاستثمار المؤسسي عن الاستثمار في السوق مثل، البنوك وشركات التأمين وصناديق الادخار والاستثمار وصندوق استثمار أموال الضمان، لافتا إلى أن التحديات سابقة الذكر كانت سببا في خروج الكثير من المستثمرين العرب والأجانب من السوق.ومن أجل تحفيز رأس المال في البورصة دعا سنقرط، إلى أهمية خفض تكاليف الاستثمار مثل عمولات ورسوم التداول وخاصة الضريبة المفروضة على التداول والتي تقدر بـ0.063 علاوة على وجوب رفع تصنيف بورصة عمان من سوق مبتدئة إلى سوق ناشئة أسوة بالبورصات الخليجية، إلى جانب ضرورة العمل على تنشيط التداول وجذب الاستثمارات من خلال تكثيف حملات الترويج والتسويق لبورصة عمان لاستقطاب صناديق الاستثمار العالمية.وبحسب سنقرط، فإن أهمية ارتفاع رأس المال وحجم التداول في البورصة، تكمن بأنها تساعد على ما يسمى بـ"خلق الثروات"، حيث إنه عند ارتفاع أسعار الأسهم وتحقيق المستثمرين للأرباح تتم زيادة الإنفاق الاستهلاكي والاستثماري، مما يسرع من معدل دوران النقد في الاقتصاد وتفعيل ما يسمى بالمضاعف الاقتصادي.من جانبه قال كبير المحللين في شركة تداول مهند عريقات "للغد": "إن بورصة عمان تمر منذ فترة طويلة بحالة من الاستقرار ، حيث يمكن وصف السوق بأنه يسير حاليا في اتجاه أفقي، بعد موجة صاعدة سابقة" موضحا، أن الحركة الأفقية في الأسواق عادة ما تعبر عن وجود حالة من الركود.وبين عريقات، أن الاستثمار واحد من أهم روافد الناتج المحلي الإجمالي حيث إن القيمة السوقية لبورصة عمان تشكل حصة مرتفعة من الناتج المحلي الإجمالي وبالتالي، كلما ارتفعت القيمة السوقية ارتفع حجم الناتج المحلي الإجمالي وهنا تكمن أهمية البورصة للاقتصاد الوطني.وأشار عريقات، إلى أن زيادة حجم التداول في البورصة المحلية في ظل حالة الركود التي تشهدها، يتطلب إطلاق جهد تثقيفي وتوعوي نحو أهمية البورصة، وما تتوافر عليه من مزايا، إضافة إلى توسيع عمليات التداول الرقمي، إلى جانب تخفيض حجم الفوائد المترتبة على المستثمرين، مؤكدا أن الرسوم المترتبة على التداول تبدو مقبولة مقارنة مع دول المنطقة.إلى ذلك، أكد المستشار المالي والاستثماري وجدي مخامرة، أن البورصة المحلية تشهد بوادر حالة من عدم الثقة قادت إلى الركود والتراجع في أحجام التداول، نتيجة نقص السيولة لدى قطاع واسع من المستثمرين، إضافة إلى توجيه عدد من المستثمرين استثماراتهم نحو الاستثمار العقاري، وعدم توفر أدوات استثمارية جديدة.وأوضح مخامرة، أن هناك معيقات تحد من نمو حجم التداول في بورصة عمان ونمو رأس المال فيها، كانسحاب الاستثمارات الأجنبية للصناديق الناشئة، إضافة إلى تراجع تصنيف بورصة عمان على المستوى الدولي، فضلا عن ارتفاع عمولات التداول وعدم وجود منتجات استثمارية جديدة وعدم إدراج شركات جديدة في البورصة.ويضاف إلى ذلك، توجه عدد كبير من المستثمرين الأردنيين للاستثمار في بورصات عربية، إلى جانب افتقار شركات المساهمة العامة الأردنية إلى ما يسمى خدمة العلاقات العامة المالية، والتي أصبحت مهمة في وقتنا الحالي في زيادة وعي مديري الصناديق الاستثمارية الإقليمية والأجنبية، حول إفصاحات الشركات والنتائج التي حققتها وقصص نجاحها والتوقعات حولها Financial Public Relation Service.ويرى مخامرة، أن زيادة تحفيز رأس المال في بورصة عمان ورفع حجم التداول فيها، يتطلب أن يكون هناك تحرك من هيئات سوق رأس المال، لاتخاذ إجراءات مستعجلة لإجراء تغيرات على قطاع سوق رأس المال تتمثل في استقطاب كفاءات فنية لهيئة الأوراق المالية والبورصة، إضافة إلى دعوة البنوك الأردنية لإنشاء صناديق استثمار مشتركة في البورصة، تعزز من السيولة وتستقطب المدخرات.كما طالب مخامرة، بتوجه هيئة الأوراق المالية لتنفيذ إجراءات مستعجلة لدمج شركات البورصة الصغيرة والتي من ممكن أن تتعثر، فضلا عن وجوب تخفيض عمولات التداول، إلى جانب ضرورة تنظيم زيارات استثمارية للقاء مستثمرين وصناديق استثمار في الخليج ولندن وأيمركا لطرح الفرص الاستثمارية.