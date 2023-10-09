بقيمة 90 مليون دولار.. فرصة جديدة على منصة "استثمر في الأردن"

طارق الدعجة

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أدرجت وزارة الاستثمار، مشروع استكمال إنشاء فندق من فئة 5 نجوم أو منتجع صحي أو منتجع شامل في منطقة البحر الميت على منصة "استثمر في الأردن" كفرصة جديدة بالقطاع السياحي.وبحسب تفاصيل المشروع، يصل حجم الاستثمار المتوقع بين 60 و90 مليون دولار وبمعدل عائد يتراوح بين 9 و15 % وفترة استرداد بين 7 و11 سنة، فيما سيوفر 400 فرصة عمل.وبحسب معلومات المشروع، يستطيع المستثمر تعديل النموذج التشغيلي للمشروع بحسب رؤية المستثمر؛ حيث تم تصميم هذه الفرصة الإستراتيجية بدقة لتلبية متطلبات الزوار الدوليين والإقليميين والمحليين، ولتوفير تجربة منتجع فاخر من خلال الاستفادة من السمات الفريدة للبحر الميت كنقطة محورية للسياحة الدولية والمحلية.ووفقا للمنصة، تبلغ مساحة الأرض 55,343 مترا مربعا وطول الشاطئ 207 أمتار، فيما تبلغ مساحة البناء بحسب المخططات التصميمية 61,235 مترا مربعا ومساحة البناء المنفذة على أرض الواقع 45,000 متر مربع.وتتمثل القيمة المضافة للمشروع، في إمكانية استكمال أعمال الفكرة المصمم عليها المشروع كفندق ومنتجع سياحي علاجي فاخر أو تعديل النموذج التشغيلي ليتناسب مع فئة تصنيف المشغل ورؤيته واستراتيجيته.ويستطيع المستثمر الاحتفاظ أو تغيير ما تبقى من التصميمات المعمارية وإكمال المشروع وإدارة وتشغيل المنشأة بحسب رؤيته وخبرته.ويشار إلى أن "استثمر في الأردن" هي بمثابة منصة الكترونية تفاعلية أطلقتها وزارة الاستثمار، مؤخرا، كأداة ترويجية تفاعلية في المملكة خاصة بالمستثمرين باللغتين العربية والإنجليزية، بهدف تسهيل التواصل مع المستثمرين محليا وعالميا، وتمكينهم من التعرف على بيئة الأعمال في المملكة، فيما تتضمن عرضا لمزايا وحوافز قانون بيئة الاستثمار وتوفير الأدلة الإرشادية لممارسات الأعمال.وعرضت وزارة الاستثمار عند إطلاق المنصة 21 فرصة استثمارية مدعومة بدراسات أولية ووصفا حول طبيعة المشروع والعائد المتوقع تحقيقه، بحجم استثمار يصل إلى حوالي مليار دينار.