الأحد 21 كانون الثاني 2024
Jordan News النسخة المطبوعة

بوادر انفراج في وصول الحاويات لميناء العقبة

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بوادر انفراج في وصول الحاويات لميناء العقبة
أكد فريق عمل إدارة ومتابعة أزمة الحاويات الناجمة عن التطورات في البحر الاحمر، الذي يضم غرفتي تجارة الاردن وعمان ونقابة ملاحة الاردن والنقابة اللوجستية الاردنية، وجود بوادر انفراج في وصول الحاويات الى ميناء العقبة، ما لم تحدث مفاجآت جديدة في البحر الاحمر.اضافة اعلان

جاء ذلك خلال الاجتماع الثاني الذي عقد، اليوم الاحد، في مقر غرفة تجارة الاردن، لمتابعة مستجدات ما يحدث في منطقة البحر الأحمر، بحضور رئيس غرفتي تجارة الاردن وعمان  خليل الحاج توفيق والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة الاردن ممثل قطاع الخدمات والاستشارات بالغرفة جمال الرفاعي والنائب الاول لرئيس غرفة تجارة عمان رئيس النقابة اللوجستية الاردنية نبيل الخطيب.

وهدف الاجتماع  الذي حضره ايضا اعضاء من مجلس ادارة غرفة تجارة الاردن ونقابة ملاحة الاردن والنقابة اللوجستية وممثلي خطوط الملاحة العالمية، إلى تحديث البيانات والمعلومات عن حركة الملاحة،  والإطلاع على الجهود التي بذلت من قبل فريق العمل لإدامة حركة حاويات البضائع من والى ميناء العقبة، للتخفيف من الصعوبات التي تواجه المستوردين والمصدرين جراء الخلل الذي أصاب حركة الشحن البحري بمنطقة البحر الأحمر. 

ودعا فريق العمل ممثلي الخطوط الملاحية التي تصل لميناء العقبة بضرورة إعطاء الاولوية في عمليات الشحن للمواد الغذائية والأساسية للحفاظ على مخزون إستراتيجي آمن، وتصنيف البضائع حسب الأولويات وإحتياجات الأسواق والمواسم، وأبدى ممثلي هذه الخطوط استعدادهم لتبني هذا المطلب.

ولفت فريق العمل الى قرب وصول عدة بواخر خلال الايام المقبلة لميناء العقبة لتفريغ حمولتها، مقدرين الحاويات التي سيتم تفريغها بنحو ٥ آلاف حاوية محملة ببضائع مختلفة.

واكدوا أن هناك باخرة  متوقع أن تصل لميناء العقبة يوم غد الاثنين، بعد أن عبرت باب المندب في طريقها لميناء جده السعودي، ومن ثم لميناء العقبة، مشيرين الى إن الباخرة ستعمل على تفريغ البضائع في ميناء العقبة.
واشاروا الى ان حركة الملاحة والشحن مستدامة لكن تسير بوتيرة بطيئة، حيث أعلنت العديد من الخطوط الملاحية العالمية عن جداول الابحار والوصول الى ميناء العقبة، إما عن طريق بواخر الخطوط الملاحية مباشرة،  او عن طريق تشغيل بواخر تغذية (feeder) من موانئ جدة ودمياط وجبل علي الى ميناء العقبة لحمل الحاويات التي كانت مقرر وصولها لميناء العقبة، حيث تم تفريغ الحاويات في الموانيء المذكورة ومن ثم سيتم اعادة شحنها الى ميناء العقبة.

وأكد فريق العمل ان شهر شباط القادم سيشهد وصول العديد من البواخر متوسطة وكبيرة الحجم الى ميناء العقبة محملة بالحاويات وكذلك ستقوم هذه اليواخر بتحميل الحاويات المعدة للتصدير.

ودعا فريق العمل الحكومة بالاسراع باتخاذ الاجراءات التي من شأنها التخفيف من تداعيات ازمة البحر الاحمر وتكاليف السلع.
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