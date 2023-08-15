بيسيل تطلق منصة TWIRL الرقمية

وقد تم تصميم منصة Twirl لتكون منصة شاملة تخدم احتياجات نمط الحياة الحديث للمستهلكين، حيث تقدم خدمتين رئيسيتين، هما: شحن أرصدة الهواتف المحمولة وشراء بطاقات الهدايا وبطاقات الألعاب الإلكترونية. حيث تأتي ميزة شحن أرصدة الهواتف المحمولة بشكل شهري وتلقائي من Twirl لتوفر تجربة شحن ميسرة ومريحة، مما يضمن الاتصال المتواصل للعائلات والأصدقاء ويسهم في التواصل غير المنقطع معهم من خلال تحويل الرصيد بشكل شهري إلى أرقام الهواتف المحمولة والمحددة مسبقاً.
وتأتي الميزة الثانية لمنصة Twirl من خلال تقديم مجموعة واسعة من بطاقات الهدايا وبطاقات الألعاب الإلكترونية، لتلبية اهتمامات المستخدمين المتنوعة. فالخيارات الشرائية والمنوعة المقدمة في المنصة تتناسب مع المناسبات المختلفة، سواء كان الهدف مفاجأة صديق واهدائه لعبته الإلكترونية المفضلة أو مفاجأة الأحباء بتقديم قسيمة شراء كنوع من الهدية المميزة لاستخدامها في عمليات الشراء من مختلف المنصات الإلكترونية.
"نحن في بيسيل ملتزمون دائما بمتابعة تطورات التكنولوجيا السريعة وتقديم حلول مبتكرة تعزز من جودة التواصل والراحة"، قال السيد بشار الحنتولي، الرئيس التنفيذي لشركة بيسيل. "مع منصة Twirl، نحن متحمسون لتقديم متجر رقميّ يبسط عملية شحن رصيد الهواتف المحمولة وإضفاء لمسة من البهجة إلى تجربة الهدايا الإلكترونية، مما يعزز التزامنا بتمكين المستخدمين الحصول على أفضل الخدمات الرقمية."
من الجدير بالذكر أن بيسيل هي شركة رائدة في مجال الوسائط الرقمية. تقوم الشركة بإنتاج وتعبئة ونشر وتسويق منتجات وخدمات الوسائط الرقمية. تمتلك بيسيل اتصالًا مباشرًا مع مشغلي الهواتف المحمولة في 23 دولة تصل إلى أكثر من 375 مليون مشترك. تشمل منتجات وخدمات بيسيل الفوترة المباشرة عبر مشغلي الهواتف المحمولة (DCB)، إدارة وتجميع المحتوى، منصة تقديم الخدمات (SDP)، نظام إدارة المحتوى (CMS)، إنتاج المحتوى الرقمي، تطوير تطبيقات الجوال (iOS و Android)، والإعلانات عبر الهواتف المحمولة.