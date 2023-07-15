السبت 15 تموز 2023
النسخة المطبوعة

تأسيس مجلس أعمال أردني-هندي

تأسيس مجلس أعمال أردني-هندي مشترك
تأسيس مجلس أعمال أردني-هندي مشترك
وقعت جمعية رجال الأعمال الأردنيين ممثلةً بمديرها العام طارق حجازي اتفاقية تأسيس مجلس أعمال أردني-هندي مشترك مع منتدى الأعمال الهندي العالمي (GIBF) وذلك على هامش انعقاد ملتقى الاستثمار الأردني الهندي في نيودلهي، يوم الأربعاء الموافق 12/7/2023،  بتنظيم مشترك بين وزارة الاستثمار الأردنية ومنتدى الأعمال العالمي الهندي GIBF. وذلك بمشاركة واسعة من رجال الأعمال الهنديين والذين يمثلون عدداً من القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية من أبرزها، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة والرعاية الصحية وصناعات الألبسة.اضافة اعلان
وأكد حجازي بأن مجلس الأعمال الأردني-الهندي المشترك يهدف الى تدعيم علاقات التعاون بين مجتمعي الأعمال من كلا الجانبين وتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري وتطوير العمل المشترك وبما يخدم ويوسع آفاق العلاقات الاقتصادية بين كلا الجانبين.
لافتاً الى أن تأسيس مجلس الأعمال الأردني-الهندي المشترك هو بداية نحو تأسيس شراكات مستقبلية في المجالات ذات الاهتمام المشترك بين كلا البلدين، وهي انعكاس لحرص وجهود الجمعية في تفعيل دورها في تعزيز البيئة الاستثمارية بالمملكة واستقطاب الاستثمارات الهندية، وإتاحة الفرصة أمام أصحاب الأعمال من كلا البلدين للتشبيك فيما بينهم واقامة شراكات بمختلف القطاعات الاقتصادية.
كما وبين حجازي  بأن مجتمع الأعمال الأردني يتطلع لتوسيع أنشطة الأعمال التجارية والاستثمارية ودخول مختلف الصناعات الأردنية  بشكل أكبر الى السوق الهندي، ويهدف مجلس الأعمال  الى تشجيع التعاون المشترك بين مجتمعي الأعمال الأردني والهندي وبما يساهم في زيادة حجم التبادل التجاري وتوسيع قاعدة الأنشطة الاقتصادية بين البلدين، الى جانب تبادل المعلومات الاستثمارية وتبادل زيارات الوفود التجارية، بالإضافة الى التعاون في تنظيم المنتديات والمؤتمرات الاستثمارية للتشبيك بين رجال الأعمال من كلا الجانبين وبما يساهم في اقامة مشاريع استثمارية مشتركة.
وقال حجازي: "تعتبر الاتفاقية خطوة مهمة لتعميق العلاقات الثنائية في مختلف المستويات والهادفة الى دعم الاقتصاد الوطني ودفع عجلة النمو وتوفير فرص عمل من خلال جذب الاستثمارات والاستفادة من العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين".
وعبر حجازي عن استعداد الجمعية للتعاون مع القطاع الخاص الهندي لتعزيز والارتقاء بمستوى التعاون التجاري والاستثماري بين الأردن والهند من خلال إقامة المشاريع المشتركة في القطاعات المستهدفة لدى كلا الجانبين، وتنظيم لقاءات ثنائية على المستوى القطاعي وفق برنامج عمل مشترك على مستوى القطاع الخاص من كلا البلدين.
كما ولفت حجازي الة أن من الأهداف الأساسية للجمعية هو جذب الاستثمار إلى الأردن من مختلف دول العالم وتعزيز البيئة الاستثمارية بالشكل الذي يدعم الدور الاقتصادي للقطاع الخاص الأردني. كما وتسعى الجمعية على الدوام إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بين الأردن والهند، إلى جانب تعزيز التعاون المشترك في جميع المجالات.
وأكد حجازي بأن للأردن علاقات اقتصادية طويلة الأمد مع الهند و يتمتع كلا البلدين بعلاقات تاريخية متميزة، كما و  أن علاقات القطاع الخاص بين الجانبين بتطور مستمر ونأمل بأن تستمر العلاقات الأردنية  الهندية بالتطور في المستقبل القريب.
وشدد حجازي على أن العلاقات الاقتصادية القائمة منذ زمن طويل بين البلدين أثبتت وجود العديد من الفرص الاستثمارية في مختلف القطاعات الواعدة لدى كلا الجانبين. خاصة وأن الهند تعد من أبرز الدول المستثمرة في الأردن الى جانب كونها من أهم الشركاء التجاريين كذلك.
مبيناً وجود العديد من المشاريع الهندية الناجحة في الأردن خاصة في قطاع الفوسفات والملابس باستثمارات تقارب 1.3 مليار دولار، كما و احتلت الهند المرتبة السابعة على مستوى الدول من حيث الاستثمار في بورصة عمان  خلال عام 2022 بقيمة استثمارات إجمالية بلغت 1.1 مليار دولار، كما وبين حجازي بأن حجم التجارة الثنائية نمت بشكل ملحوظ لتبلغ ما يقارب 2.3 مليار دولار خلال عام 2022 بحجم صادرات  يقارب 1.3 مليار دولار وواردات تقارب 992.7 مليون دولار ويميل الميزان التجاري الى صالح الأردن بما يقارب  288.6 مليون دولار خلال نفس الفترة.
وجاء تأسيس مجلس الأعمال المشترك على هامش مشاركة الجمعية في فعاليات مؤتمر الشراكة الهندية العربية السادس، والذي تم عقده في العاصمة الهندية نيودلهي، بعنوان: "التعاون التجاري الهندي العربي: الطريق إلى الأمام"، والذي نظمته جامعة الدول العربية واتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية (FICCI)، واتحاد الغرف العربية، واتحاد رجال الأعمال العرب، وبمشاركة عدد من رجال الأعمال العرب والهنديين.
غرفة صناعة الأردن - (أرشيفية)

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