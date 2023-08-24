الخميس 24 آب 2023
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تجارة الأردن تبحث تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع أوغندا

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جانب من اللقاء

التقى النائب الأول لرئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن جمال الرفاعي مع سفير جمهورية أوغندا ايزاك بيرما سبيولومي في عمان غير مقيم والوفد المرافق له وبحضور الدكتور تيسير يونس ممثل قطاع الصحة والأدوية ومستلزماتها، اليوم  في مقر غرفة تجارة الأردن، لبحث سُبل تعزيز فرص التعاون في عدة قطاعات منها: السياحة والصحة والتعليم والاستشارات.اضافة اعلان
وأشار الرفاعي إلى أهمية استغلال الموقع الجغرافي المحوري للأردن وبيئة الأردن الآمنة والمستقرة في تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين وتحديد القطاعات المستهدفة والتركيز على القطاعات ذات الفرص الواعدة مؤكداً على حل المشاكل والصعوبات التي تواجه حركة التبادل التجاري بين البلدين ومنها تسهيل الحصول على التأشيرات بالإضافة إلى تبادل زيارات الوفود التجارية من كلا البلدين وذلك للاستفادة من الخبرات الأردنية في العديد من المجالات .

من جانبه، أشار السفير الأوغندي إلى رغبة القطاع الخاص الأوغندي في تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري مع الأردن، بحيث يتم الانتقال من مجرد الحديث عن تنمية العلاقات والتعاون الى نهج تشاركي يجعل من أوغندا بوابة لدخول الأردن للأسواق الأفريقية، حيث يوجد لديهم أكبر المنتجين لحليب الأبقار بسبب توفر المراعي في أوغندا مما سيضمن زيادة فرص التعاون في العديد من القطاعات أهمها: السياحة والزراعة ومنها صناعة الحليب والألبان بالإضافة إلى وجود الفواكه الاستوائية والعديد من المنتجات الغذائية وقطاع التعدين وخاصة الذهب.

اتفق الجانبان على تحديد القطاعات ذات الأولوية وعقد اجتماعات قطاعية افتراضية بناء على خطة عمل يتم الاتفاق عليها وأهمية تبادل المعلومات بين الطرفين لمعرفة القطاعات التي يتميز بها البلدان الصديقان، والتركيز على هذه القطاعات لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين وتبادل الخبرات كون أوغندا ضمن دول الكوميسا مما يعطيها ميزة في مجموعة الدول الأفريقية.
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