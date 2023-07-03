الإثنين 03 تموز 2023
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تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات والاستثمارات الثنائية مع بلجيكا

تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات والاستثمارات الثنائية مع بلجيكيا
تجارة الأردن تبحث تعزيز العلاقات والاستثمارات الثنائية مع بلجيكا
بحث رئيس وأعضاء من مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، اليوم الاثنين، مع السفير البلجيكي لدى المملكة سيرج ديكشن، آليات تطوير العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، ودور مؤسسات القطاع بهذا الخصوص، وذلك بحضور القنصل الاقتصادي والتجاري بالسفارة البلجيكية بالعاصمة بيروت ندى عبد الرحيم.اضافة اعلان

وناقش الطرفان العديد من القضايا ذات الشأن الاقتصادي وعلى رأسها أهمية زيادة الاستثمارات والمبادلات التجارية الثنائية، وتكثيف زيارات الوفود، وتعزيز التعاون بين مؤسسات القطاع الخاص في البلدين وبناء شراكات تجارية بمختلف القطاعات.

ولفت رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق للمستوى الرفيع الذي وصلته العلاقات بين البلدين الصديقين، والتي تقوم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، مؤكدا أهمية تعزيزها وتطويرها بمختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية منها.

وأكد الحاج توفيق أهمية بلجيكا اقتصادياً ودورها المهم في تعزيز وتطوير العلاقات التجارية والاقتصادية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي، وزيادة المشاريع المشتركة، مشيرا إلى أن الغرفة ستنظم زيارة لوفد تجاري إلى بروكسل في الربع الأول من العام المقبل.

وأشار إلى الجهود التي يبذلها الأردن لتطوير بيئة الاستثمار في المملكة من خلال إقرار حزمة من الإصلاحات على رأسها إقرار قانون البيئة الاستثمارية الجديد والذي تضمن العديد من المزايا والحوافز للمستثمرين، بالإضافة إلى تقديم تسهيلات لأصحاب الأعمال، لا سيما في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة.

بدوره، أكد السفير  ديكشن حرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع الأردن، وبخاصة بالشراكة الاقتصادية والاستثمارية، وتفعيل التعاون المشترك بين غرف التجارة في البلدين الصديقين.

وأشار إلى أنه سيتم في نهاية شهر تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل من العام الحالي ترتيب زيارة لوفد تجاري بلجيكي للأردن، ومن المرجّح أن تترأسه وزيرة التجارة الخارجية البلجيكي، وسيتخللها تنظيم ملتقى أعمال مشترك بتنظيم من السفارة البلجيكية في عمان بالتنسيق مع الغرفة العربية البلجيكية اللوكسمبورجية وغرفة تجارة الأردن، حيث سيتم التركيز على قطاعات تكنولوجيا المعلومات والطاقة والصحة والغذاء.

وحضر اللقاء، أعضاء مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن خالد كريشان وفلاح الصغير والدكتور تيسير يونس ومدير عام غرفة تجارة عمان هشام الدويك.

يشار إلى أن صادرات المملكة إلى بلجيكا بلغت أعلى مستوى لها في آخر ست سنوات، حيث وصلت إلى ٨٣ مليون يورو معظمها من البوتاس والألمنيوم ومنتجات الصناعات الكيماوية، بينما بلغ أعلى مستوى من المستوردات لذات الفترة ما مجموعه ١٧٣ مليون يورو منها لقاحات طبية بقيمة ٥٣ مليون يورو.

يذكر أن صادرات الأردن إلى بلجيكيا بلغت خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي نحو 24 مليون يورو، مقابل 40 مليون يورو مستوردات.
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