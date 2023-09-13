الخميس 14 أيلول 2023
النسخة المطبوعة

تجارة الأردن: تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة ثقة بالاقتصاد الوطني

Untitled-1
غرفة تجارة الأردن
 أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة من قبل ستاندرز اند بورز، يؤكد أن الأردن بالمسار الاقتصادي الصحيح بالرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم.اضافة اعلان
وقال سلطان، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة في بيان أمس، إن قيام الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل، ليبقى عند مستوى (B+/Stable/B)، يؤكد نجاح المملكة بالمحافظة على سلامة مفاصل الاقتصاد الكلي، وبناء استقرار نقدي متين من خلال السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي. وأضاف أن هذا التصنيف يمثل شهادة كبيرة بمجمل الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي نفذتها المملكة بهدف تعزيز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات، والمضي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات.- (بترا)
WhatsApp Image 2023-09-13 at 11.30.27 AM

نقابة تجار ومنتجي الاثاث تلتقي مصنعي الاردن منذ12 ساعة

سلطان: تثبيت التصنيف الائتماني يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني

سلطان: تثبيت التصنيف الائتماني يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني منذ13 ساعة

محل ذهب

39 دينارا سعر غرام الذهب عيار 21 محليا منذ13 ساعة

سياح في مدينة البترا - (أرشيفية)

الترويج السياحي.. لماذا نتوجه لأسواق جديدة؟ 12 أيلول 2023

share share share share share share share share share تابع صحيفة الغد في تطبيق نبض share
اقرأ أيضا
قلعة مكاور الأثرية في مادبا- (من المصدر)

الزيارة الملكية لمادبا تعيد التركيز على أولوية تنمية القطاع السياحي

منذ1 ساعة
حاويات بضائع في ميناء العقبة - (أرشيفية)

تحديات تعيق زيادة الصادرات وتضعف المنافسة

منذ1 ساعة
مؤشر "البورصة" ينخفض 0.18 %

مؤشر البورصة يرتفع %0.23

منذ1 ساعة
منظمة التجارة العالمية

"التجارة العالمية": الأردن يمكن أن يتأثر بالتكتلات الجديدة للاقتصاد

منذ1 ساعة
علما الأردن والسعودية

بحث سكة "العقبة والماضونة" مع السعوديين قريبا

منذ1 ساعة
حادث سير في شارع الاستقلال بعمان-(أرشيفية)

تعويض حوادث المركبات غير المؤمنة.. ما الشروط؟

منذ1 ساعة
افكار و مواقف

30 عاما بعد أوسلو: "الاحتلال في كل مكان"..!

علاء الدين أبو زينة |اليوم
سلامة الدرعاوي

مخالفات قانون السير

سلامة الدرعاوي |اليوم

تثبيت المقدسيين.. هدف أردني

سميح المعايطة |اليوم

في المسألة الأوروبية

مالك العثامنة |اليوم

لماذا لا يكون الصنوبر مثمرا؟

رزان زعيتر |اليوم
ترجمات
المؤرخ آفي شلايم - (أرشيفية)

حين كان اليهود عربا: عوالم آفي شلايم الثلاثة

ترجمات | منذ1 ساعة
حطام منزل عائلة فلسطينية هدمه الجيش الإسرائيلي في قرية دوما جنوب نابلس في 2 شباط (فبراير) 2023 - (المصدر)‏

"أوسلو" ماتت.. وعلى الإسرائيليين الليبراليين التحالف مع الفلسطينيين ‏

ترجمات |12 أيلول 2023
1694099581569650600

منع ارتداء العباءة في المدارس.. امتداد العلمانية القمعية في فرنسا

ترجمات |08 أيلول 2023
Untitled-1

حقيقة جدل العباءات المدرسية في فرنسا‏

ترجمات |11 أيلول 2023
جنود أميركيون يفتشون قصرًا مدمرًا في بغداد، العراق، 7 نيسان (أبريل) 2003 – (أرشيفية)

حروب ما بعد 9/11 قتلت نحو 4.5 مليون إنسان

ترجمات |11 أيلول 2023
1694336044841334900

‏"مثل 1948": التطهير العرقي الجديد للضفة الغربية (2-2)

ترجمات |10 أيلول 2023
 