تجارة الأردن: تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة ثقة بالاقتصاد الوطني

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أكد ممثل القطاع المالي والمصرفي في غرفة تجارة الأردن فراس سلطان، أن تثبيت التصنيف الائتماني للمملكة من قبل ستاندرز اند بورز، يؤكد أن الأردن بالمسار الاقتصادي الصحيح بالرغم من الصعوبات والتحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة والعالم.وقال سلطان، الذي يشغل أيضا منصب النائب الثاني لرئيس الغرفة في بيان أمس، إن قيام الوكالة بتثبيت التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل، ليبقى عند مستوى (B+/Stable/B)، يؤكد نجاح المملكة بالمحافظة على سلامة مفاصل الاقتصاد الكلي، وبناء استقرار نقدي متين من خلال السياسات الحصيفة التي ينتهجها البنك المركزي. وأضاف أن هذا التصنيف يمثل شهادة كبيرة بمجمل الإصلاحات الهيكلية الاقتصادية التي نفذتها المملكة بهدف تعزيز قدرة الأردن على استقطاب الاستثمارات، والمضي في تنفيذ المشروعات الاستراتيجية بالعديد من القطاعات الاقتصادية الواعدة، بما يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي وما تضمنته من مبادرات.- (بترا)