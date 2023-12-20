تجارة الأردن تستضيف مقر مبادرة الغرفة الإسلامية لتمكين الاقتصاد الفلسطيني

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وافقت الجمعية العمومية للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، خلال اجتماعها السنوي الذي عقدته اخيرا بالعاصمة الدوحة، على استضافة غرفة تجارة الأردن لمبادراتها المتعلقة بالتمكين الاقتصادي لفلسطين.وكان رئيس غرفة تجارة الأردن خليل الحاج توفيق قد طرح استضافة الغرفة لمقر المبادرة خلال الاجتماع، مؤكدا تسخير كل الأمكانيات بما يسهم في دعم المبادرة التي تم أطلاقها قبل شهرين في عمان على هامش اعمال القمة الاقتصادية الأولى للقطاع الخاص.واشار بيان لغرفة تجارة الأردن اليوم الاربعاء أن رئيس الغرفة الاسلامية عبدالله صالح كامل، ثمن للاردن استضافة المبادرة، مشيدا بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن والدول الاعضاء بالغرفة الإسلامية لتجاوز الأزمات والصعوبات تعترض طريق التنمية.ووفقا للبيان، تسعى المبادرة لتمكين الاقتصاد الفلسطيني من خلال التركيز على تنمية المهارات والتدريب المهني وايجاد فرص عمل مستدامة وارساء دعائم نظام متكامل للتعليم عن بعد، ودعم ثقافة العمل عن بعد، عبر إطلاق مبادرات متنوعة لدعم الأعمال التجارية، وتوفير البنية التحتية اللازمة، بما يسهم في مشاركة الفلسطينيين في السوق العالمية وبناء اقتصاد قوي ومستدام للبلاد.وتشمل مجالات عمل المبادرة منصة للتوظيف عن بُعد وتطوير المهارات تتضمن قائمة بالوظائف المتاحة ووحدات تعلم متكاملة للراغبين في العمل عن بعد، ومنصة أخرى للتعلم عن بعد تضم مجموعة من الدورات التدريبية وورش العمل المتخصصة التي تسعى إلى تعزيز المهارات الشخصية وإتقان مهارات العمل عن بعد، ومن ثم خفض معدلات البطالة، وتوفير دخل ثابت، وتمكين المجتمع من تحقيق الاستقلال المالي والتغلب على مُختلف المعوقات الاقتصادية.(بترا)