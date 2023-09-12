الثلاثاء 12 أيلول 2023
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تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية

تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية
تجارة الأردن تشارك باجتماعات اتحاد الغرف العربية
شاركت غرفة تجارة الأردن، في أعمال الدورة الـ134 لمجلس إدارة اتحاد الغرف العربية التي استضافتها العاصمة البحرينية المنامة بمشاركة رؤساء الغرف التجارية والصناعية في الدول العربية.اضافة اعلان

وحسب بيان لتجارة الأردن، اليوم الثلاثاء، تطرق المشاركون خلال الاجتماعات لمعوقات التجارة العربية البينية في ظل التحول الرقمي واحتياجات التنمية المستدامة، والتحديات المستجدة في التجارة والخيارات والفرص المتاحة أمام الاقتصاد العربي، مع الدعوة إلى العمل على تحقيق التكامل وتعزيز التنسيق المشترك.

كما ناقشوا مستجدات الأمن الغذائي العربي في ظل التحديات العالمية، والاطلاع على التحضيرات الجارية لإقامة الفعاليات الاقتصادية العربية المنوي عقدها بالعام الحالي؛ ومنها: منتدى القطاع الخاص العربي، الذي سيعقد في موريتانيا تحضيراً للقمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية، والاجتماع الثالث عشر لمجلس الأعمال العربي الروسي، ومعرض أرابيا اكسبو، الذي سيعقد في سلطنة عُمان في شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وأشار رئيس الغرفة خليل الحاج توفيق إلى أن مشاركة تجارة الأردن بالاجتماعات يأتي تأكيدا لاهتمام القطاع التجاري بالعمل الاقتصادي العربي المشترك والإسهام بدفع مسيرة التكامل والوحدة الاقتصادية والتنسيق مع الغرف العربية لتعزيز مكانة وأهمية قطاع الأعمال العربي.

وأكد أن غرفة تجارة الأردن تسعى لتعزيز العلاقات الاقتصادية بين مجتمع الأعمال في الأردن وباقي الدول العربية، والاستفادة من الفرص الاستثمارية في القطاعات الاقتصادية الواعدة، مبينا أن الاجتماعات شهدت حراكا ولقاءات مهمة مع رؤساء الغرف العربية والمشاركين بهدف الترويج للفرص الاستثمارية والتجارية المتوفرة بالمملكة. 

وأشار الحاج توفيق إلى ضرورة التركيز على التجارة البينية العربية التي ما زالت أرقامها متواضعة ولا تزيد على 12 بالمئة من حجم تجارة الدول العربية الكلي مع العالم، بالإضافة لأهمية تعزيز الاستثمارات العربية وتشجيع المستثمرين العرب للعودة إلى بلادهم والاستثمار فيها.

وأوضح أن التحديات والصعوبات التي تواجه العالم بالوقت الحالي تتطلب من الدول العربية المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينها لبلورة رؤية اقتصادية جديدة والاستفادة من الإمكانيات المتوفرة وتسخيرها لخدمة الاقتصاديات العربية، والقضايا الملحة التي تواجه الأمة، لا سيما فيما يتعلق بتحدي البطالة.

ولفت الحاج توفيق إلى أن وفد الغرفة الذي ضم عضوا مجلس الإدارة خطاب البنا، والدكتور خير المشاقبة، شارك بفعالية بالعديد من الاجتماعات المدرجة على جدول أعمال الدورة، وبخاصة اللجنة التنفيذية ولجنة شؤون الغرف التجارية العربية والأجنبية المشتركة.
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