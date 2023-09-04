تجارة الأردن تشارك بمؤتمر الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية

اضافة اعلان

تشارك غرفة تجارة الأردن ممثلة بالنائب الثاني لرئيسها فراس سلطان مؤتمر "الآفاق الاقتصادية العربية في ظل المتغيرات الدولية"، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في مدينة جدة السعودية.وأشار سلطان إلى أن المؤتمر الذي يستمر يومين يعتبر المنصة العربية الدولية التي تجمع صناع القرار المالي والاقتصادي في الدول العربية لتسليط الضوء على مسارات التحول وإجراءات الإصلاح الاقتصادي المختلفة والسياسات المطلوبة للتنمية والتقدم الاقتصادي.وأوضح في بيان اليوم الاثنين، أن المؤتمر يسعى لتسليط الضوء على التحديات التي تواجه التقدم والتعافي الاقتصادي للدول العربية، لا سيما بعد جائحة فيروس كورونا، والتغير المناخي والتحول للاقتصاد الأخضر ودور التكنولوجيا المالية في التحول للاقتصاد الرقمي.ولفت إلى أن المتغيرات الدولية التي يعيشها العالم بالوقت الحاضر جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتبعاتها على الاقتصاد العالمي تتطلب من الدول العربية توحيد الجهود والعمل معا لمواجهتها وتقليل آثارها على الاقتصاد العربي.وشدد سلطان على ضرورة وضع رؤية عربية شاملة تؤسس للتكامل الاقتصادي والاعتماد على الذات وتعزيز الاستثمارات العربية واستقطابها والتركيز على التجارة البينية التي ما زالت أرقامها متواضعة ولا تزيد على 12 بالمئة، بالرغم من توفر الإمكانيات والفرص.