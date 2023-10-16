الإثنين 16 تشرين الأول 2023
Jordan News النسخة المطبوعة

تجارة الأردن تناشد القطاعين الخاص العربي والإسلامي للوقوف مع غزة

تجارة الأردن تناشد القطاعين الخاص العربي والإسلامي للوقوف مع غزة
تجارة الأردن تناشد القطاعين الخاص العربي والإسلامي للوقوف مع غزة
ناشدت غرفة تجارة الأردن، القطاعين الخاص العربي والإسلامي، للوقوف مع أهالي قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من عدوان غاشم وإجرام تمارسه دولة الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين وكل مقومات الحياة.اضافة اعلان
وطالبت الغرفة، في بيان، اليوم الاثنين، القطاعين الخاص العربي والإسلامي للقيام بدورهما الوطني وواجبهما الديني في هذه المرحلة الصعبة التي يواجهها أهالي قطاع غزة، وبما يسهم في وقف نزيف الدم وعمليات القتل والتدمير التي يتعرضون لها بواسطة آلة الحرب والعدوان الإسرائيلية الغاشمة.
وشددت على ضرورة أن يبذل القطاعان الخاص العربي والإسلامي كل الجهود الممكنة لوقف حرب الإبادة التي تمارسها دولة الاحتلال بحق أهالي القطاع الذين باتوا يعيشون ظروفا إنسانية صعبة جراء نقص الغذاء والدواء وكل مستلزمات الحياة الضرورية، داعية إلى مخاطبة الحكومات والمنظمات الدولية وأصحاب الضمائر من أجل الضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للسماح بإدخال المساعدات الغذائية والطبية إلى القطاع من اجل إنقاذ الأهالي وتجنيبهم كارثة إنسانية كبيرة بدأت ملامحها تلوح بالأفق.
وشددت الغرفة في بيانها على ضرورة أن تقوم غرف التجارة ومؤسسات القطاعين الخاص العربي والإسلامي بتنظيم حملة تبرعات عاجلة لدعم أهالي القطاع وشراء الاحتياجات الضرورية والأساسية لإنقاذ الأرواح.
وفي السياق، أكدت الغرفة أن القطاعين التجاري والخدمي وغرف التجارة في عموم المملكة بدأت حملة واسعة من أجل التبرعات والمساعدات العينية والمادية لإرسالها لأهالي قطاع غزة من خلال الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.
وبينت أن الحملة التي جاءت استجابة فورية للتوجيهات الملكية السامية، بإرسال مساعدات إنسانية وطبية عاجلة لأهالي قطاع غزة، تشهد إقبالا واسعا من كل القطاعات التجارية والخدمية، في صورة تؤكد الموقف الأردني الراسخ والدائم في الوقوف مع الشعب الفلسطيني عموما، وأهالي غزة خصوصا لمواجهة عدوان دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأشارت إلى أن القطاعين التجاري والخدمي وغرف التجارة بالمملكة يضعون كل إمكانياتهم لمد يد العون والمساعدة للأهل في قطاع غزة الصامدين في وجه العدوان الغاشم.
--(بترا)
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